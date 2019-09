Microsoft avait racheté l’application de productivité Wunderlist en 2015, puis a décidé de la fermer. Le créateur de Wunderlist veut maintenant sauver l’application en la rachetant de nouveau.

Le scénario est bien connu dans la Silicon Valley : un entrepreneur monte une startup, celle-ci connaît du succès, un géant du numérique la rachète… et puis la laisse dépérir ou décide de la fermer. C’est peu ou prou ce qui est arrivé à Christian Reber. En 2015, celui-ci avait vendu son application de productivité Wunderlist à Microsoft pour 100 à 200 millions de dollars. Mais en 2017, le géant de Redmond a déclaré vouloir mettre au placard Wunderlist au profit de sa propre application concurrente, Microsoft To-Do.

Still sad @Microsoft wants to shut down @Wunderlist, even though people still love and use it. I’m serious @satyanadella @marcusash, please let me buy it back. Keep the team and focus on @MicrosoftToDo, and no one will be angry for not shutting down @Wunderlist. pic.twitter.com/27mIABncLF

— Christian Reber (@christianreber) September 6, 2019