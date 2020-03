Microsoft choisit, lui aussi, de tenir sa Build annuelle à distance

Sur fond de pandémie, Microsoft choisit d'emboîter le pas de nombreuses autres entreprises, en annulant toutes les portions de sa Build 2020 impliquant des rencontres et échanges « en personne ». L'événement se fera donc sous le signe du dématérialisé et à grands renforts de streaming.

Alors qu’Apple a récemment annulé son événement de mars (qui lui aurait pourtant permis d’annoncer son iPhone 9 / SE 2) et que sa conférence annuelle WWDC, traditionnellement dédiée aux développeurs, est susceptible de connaître le même sort dans les prochains jours, Microsoft a pour sa part tranché : la Microsoft Build 2020 se fera à distance. Cette mesure de précaution arrive un peu plus d’un mois après que Microsoft a ouvert les inscriptions aux professionnels souhaitant assister à l’événement, qui devait pour rappel se tenir entre les 19 et 21 mai prochains, à Seattle.

Seattle, épicentre de l’épidémie aux États-Unis

Comme le rappelait aujourd’hui Le Monde, la ville de Seattle (État de Washington, dans l’extrême nord-ouest des États-Unis) s’est malgré elle imposée comme le véritable épicentre de l’épidémie de Coronavirus outre-Atlantique, avec 26 des 41 décès enregistrés sur le sol américain au 13 mars. De quoi expliquer la prudence de Microsoft.

« La sécurité de notre communauté est une priorité absolue. À la lumière des recommandations en matière de sécurité sanitaire pour l’État de Washington, nous organiserons notre rendez-vous annuel Microsoft Build pour les développeurs sous la forme d’un événement numérique, au lieu d’un événement en personne », expliquait la firme dans un communiqué envoyé à The Verge ce 12 mars.

« Nous sommes impatients de réunir notre écosystème de développeurs au travers de ce nouveau format virtuel pour apprendre, se connecter et coder ensemble. Restez à l’écoute pour plus de détails à venir », lit-on plus loin.

En dépit de ce virage vers le streaming, la Build 2020 devrait tout de même s’axer en grande partie sur le développement des solutions logicielles pour les appareils à deux écrans sous Android et Windows 10X. Un rendez-vous d’importance pour Microsoft qui doit encore bâtir un écosystème logiciel fort pour porter ces nouveaux appareils sur le marché.

La « numérisation » de l’événement de Microsoft fait écho à de nombreuses autres annulations d’événements, comme le MWC, l’E3 (dont l’annulation a été officialisée cette semaine), ou les conférences annuelles Google I/O et Facebook F8.