Apple iPhone 9 (iPhone SE 2) : vers une officialisation fin mars et un lancement début avril

Apple devrait présenter son iPhone 9 -- ou iPhone SE 2 -- le 31 mars prochain et lancerait la commercialisation du smartphone plus abordable quelques jours après.

Depuis un certain temps, un smartphone Apple encore assez mystérieux fait parler de lui : il s’agit du futur iPhone 9 ou iPhone SE 2 — même son nom n’est pas certain à l’heure actuelle. Au programme, on devrait avoir un produit relativement bon marché dans le catalogue de la marque à la pomme avec, en contrepartie, un design assez daté.

Tout porte à croire que l’annonce aura lieu le mois prochain et les dernières nouvelles corroborent cette prédiction. En effet, le site allemand iPhone-Ticker affirme avoir des informations provenant de sources au sein de chez Apple indiquant que la conférence de présentation de l’iPhone 9 (SE 2) aurait lieu le mardi 31 mars prochain, tandis que le lancement commercial du smartphone interviendrait quelques jours plus tard : le vendredi 3 avril. Reste à savoir si cet agenda ne sera pas perturbé par l’épidémie de coronavirus à cause duquel les usines des fournisseurs en Chine sont à l’arrêt ou au ralenti.

Pour aller plus loin

L'iPhone va se raréfier à cause du coronavirus

Cette information doit évidemment être prise avec des pincettes tant qu’elle ne sera pas officiellement confirmée. Elle parait toutefois crédible et invite donc à rester à l’affût d’une annonce en ce sens de la part d’Apple dans quelques jours.

D’autres annonces

En outre, la pomme est une habituée des conférences pendant le mois de mars. Cependant, il faut rappeler que l’année dernière, son événement a surtout été l’occasion de dévoiler de nouveaux services comme Apple Arcade.

Notez aussi que des bruits de couloir évoquent la présentation d’un iPad Pro 2020 en même temps que cet iPhone 9. Il ne reste aujourd’hui plus qu’à patienter.