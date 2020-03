iPhone 9 : Apple repousserait sa conférence… qui n’a même pas été annoncée

Prévu ce 31 mars selon les rumeurs, un événement devait permettre à Apple de dévoiler, en son fief de Cupertino, son iPhone « low cost », ainsi qu'un nouvel iPad Pro. Sur fond de restrictions sanitaires dues au coronavirus, cet événement sera finalement reporté... avant même d'avoir obtenu une date officielle.

Mauvaise nouvelle pour Apple. L’événement pressenti le 31 mars en son Apple Park, n’aurait finalement pas lieu… du moins pas ce jour-là. Alors que le comté de Santa Clara (au sein duquel se trouve Cupertino, la ville QG d’Apple) interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes entre le 11 mars et le 1er avril, Apple se serait vu contraint de repousser à plus tard une conférence qui lui aurait pourtant permis d’annoncer de nouveaux produits, dont un très attendu iPhone « low cost », surnommé « SE 2 » ou « iPhone 9 » par la presse, ainsi qu’un nouvel iPad Pro, équipé selon les rumeurs de trois capteurs photo arrières.

D’après des sources de Cult of Mac (relayé par MacRumors) les deux appareils souffriraient de toute façon d’une production ralentie — et sans doute retardée — par la situation sanitaire en Chine.

Le spectre d’une annulation du WWDC 2020, en juin, plane toujours

De quoi justifier un peu plus encore la décision d’Apple. Car si les chaînes de production ont bien repris leur activité, ces dernières ne fonctionnent pas à plein régime du fait des restrictions imposées par le gouvernement en termes de déplacements (ces restrictions touchent les livraisons et expéditions des usines chinoises, entre autres) et du manque de main-d’oeuvre lié au coronavirus et aux confinements qui en résultent dans certaines villes industrielles.

Selon Cult of Mac, Apple serait donc en train de réévaluer « le planning de production des composants et de l’assemblage final des produits ». Autant dire qu’il n’est pas aisé de prédire quand la firme sera prête. La piste d’un simple communiqué de presse est évoquée par MacRumors pour l’annonce de ces nouveaux appareils, mais l’on doute qu’Apple soit vraiment en phase cette option — surtout pour l’annonce d’un tout nouvel iPhone à bas prix.

Cette situation soulève quoi qu’il en soit de sérieuses inquiétudes quant à la bonne tenue du prochain WWDC. L’événement annuel d’Apple, qui se tient d’ordinaire en juin, doit rassembler quelque 5000 développeurs à San Jose (Californie). Pour l’instant, Apple n’a toujours pas indiqué de dates officielles pour l’événement, ce qui n’est pas nécessairement bon signe. Compte tenu des délais nécessaires à l’organisation d’un tel rassemblement, il est presque certain qu’Apple se décidera dans les tout prochains jours… et une annulation reste en l’état plus que probable.