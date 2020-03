Les iPhone 12 et iPhone 9 verraient leur sortie retardée à cause du coronavirus

Le coronavirus bouleversera-t-il les plans d’Apple ? Selon certains analystes, les sorties de l’iPhone 12 et de l’iPhone 9 pourraient bien être retardées. La propagation du virus en Chine aurait ralenti les cadences dans les usines chinoises.

Chaque année, Apple présente ses nouveaux iPhone à la rentrée de septembre pour une commercialisation quelques jours plus tard. Mais face aux effets du coronavirus, le géant américain pourrait bien revoir ses plans.

Selon les analystes de Bank or America, le ralentissement des usines chinoises toucherait de plein fouet la production de l’iPhone 12 et de l’iPhone 9, deux des smartphones les plus attendus de l’année.

Une aubaine pour les concurrents Oppo, Samsung ou encore Huawei qui ont eux réussi à passer entre les mailles du filet et dévoilé leurs nouveaux modèles haut de gamme.

iPhone 12 et iPhone 9 : sortie décalée d’un mois ?

Bloomberg, qui a mis la main sur le rapport des analystes, explique que la sortie des nouveaux iPhone 12, les premiers compatibles 5G, pourrait être retardée d’un mois, soit une disponibilité aux alentours de fin octobre. Apple aurait donc deux possibilités : maintenir sa keynote à début septembre, au risque de voir l’effet d’annonce s’estomper jusqu’à fin octobre, ou reporter la conférence de quelques semaines.

Les successeurs des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ne seraient pas les seuls touchés. Toujours selon les analystes de Bank of America, l’iPhone 9 (que l’on connaît aussi sous le nom iPhone SE2), pourrait lui aussi faire les frais du coronavirus. Initialement prévue pour mars 2020, sa sortie pourrait être reportée de « plusieurs mois ».

Bloomberg ajoute qu’Apple serait en pénurie d’iPhone de remplacements en cas de panne et le New York Post évoque des ruptures de stock d’iPhone 11 chez plusieurs revendeurs new-yorkais, précisent nos confrères de BFMTV.

Enfin, alors que le MWC, la Google I/O et de nombreuses conférences mondiales ont été annulées, Apple ne s’est pas exprimé quant à la tenue de la WWDC, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, organisée habituellement en juin.

L’avancée du coronavirus et les mesures prises dans les différents États touchés (la France vient par exemple d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes) risquent de bouleverser encore l’économie mondiale. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises.