Microsoft Edge : une nouvelle fonction pour réduire les notifications des sites web

Si vous aussi vous trouvez que de trop nombreux sites abusent des demandes de notifications, Microsoft travaille sur une nouvelle fonction pour son navigateur Microsoft Edge. Son but est de réduire le spam des sites web.

Depuis quelques années, les navigateurs web se sont dotés de tout un tas de fonctionnalités les faisant presque passer pour des systèmes complets. Ils peuvent désormais gérer vos périphériques, vous laisser le contrôle sur un certain nombre d’autorisations, et intègrent même un véritable système de notifications.

De nombreux sites web n’ont pas hésité à s’emparer de cette dernière fonction, et il n’est pas rare aujourd’hui de tomber sur un site vous invitant à activer les notifications du navigateur. On a tous connu cette situation où pour accéder à un article, il fallait désormais régler les notifications, accepter ou non les cookies et éventuellement passer au travers d’une pub ou d’une demande d’abonnement.

À défaut de pouvoir tout régler, Microsoft pense au moins pouvoir améliorer la gestion des notifications sur son navigateur.

Au revoir les notifications… de notification !

Le système de notification est de plus en plus utilisé par des sites malveillants, qui vous proposent d’activer les notifications de leurs sites pour accéder à une vidéo ou un téléchargement. Le site profite ensuite de l’autorisation pour envoyer beaucoup de contenu publicitaire, souvent de mauvaise qualité, à l’utilisateur.

Avec Microsoft Edge 83, pour le moment disponible en version bêta, le navigateur propose désormais les « demandes de notification silencieuses ». Concrètement, une fois ce paramètre activé, les sites web ne pourront plus proactivement vous demander d’activer des notifications. À la place, le navigateur se contentera d’afficher une petite cloche de notification dans la barre d’adresse, pour vous indiquer que la page permet d’activer des notifications.

C’est une fonction assez simple à activer et qui devrait vraiment aider à la navigation au quotidien, tout en permettant de garder les notifications de son navigateur. La version stable de Microsoft Edge 83 devrait arriver dans les semaines à venir.