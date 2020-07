Microsoft 365 : voici 3 raisons de travailler avec cette excellente suite bureautique

Complet, disponible sur tous les ordinateurs portables et smartphones du moment, facile à utiliser, Microsoft 365 est aussi très abordable. La suite bureautique de Microsoft n'a plus rien à voir avec le pack Office du début des années 2010.

Lors de l’achat d’un nouvel ordinateur sous Windows 10, il fait partie de logiciels préinstallés. Mais bien souvent, Microsoft 365 (anciennement Office 365) est délaissé au profit de solutions bureautiques, certes gratuites, mais incomplètes. Pourtant Microsoft 365 présente de très nombreux avantages entre sa large gamme de services, sa prise en main intuitive et sa grande adaptabilité. Quant à son prix, il n’est plus un désavantage puisque Boulanger propose 1 an d’abonnement pour 69 euros, soit moins de 6 euros par mois. Cette suite bureautique est de plus en plus populaire et nous n’avons eu aucune peine à trouver 3 raisons de se tourner vers Microsoft 365. Raisons que voici.

Parce que Microsoft 365 n’a plus rien à voir avec la suite Office d’il y a 10 ans

Microsoft 365 n’a plus rien à voir avec le pack Office que l’on achetait au début des années 2010. Ce n’est plus la suite bureautique que l’on installe sur un seul et unique ordinateur. Microsoft 365 se présente désormais comme un accès à Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook auquel on peut accéder depuis n’importe quel appareil, du moment que l’on est connecté à son compte Microsoft. En bref, c’est l’accès à la meilleure et la plus complète des suites bureautiques où que l’on soit : chez soi, au travail ou en déplacement.

L’accès à Microsoft 365 est tout ce qu’il y a de plus simple. Tout passe désormais par le compte Microsoft. Une fois connecté sur le site d’Office, vous pouvez aussi bien travailler dans votre navigateur sur n’importe quelle application de la suite bureautique qu’installer directement les applications sur votre appareil.

Les applications, c’est justement la grande force de Microsoft 365 : elles permettent de travailler aussi efficacement en ligne que hors-ligne. Une fois le document enregistré sur votre PC, il se synchronisera automatiquement avec OneDrive, la solution de stockage dans le Cloud de Microsoft. 1 To d’espace de stockage est offert sur OneDrive avec l’abonnement d’un an à Microsoft 365.

Parce que Word, Outlook, Excel sont les applications les plus complètes du genre

Allons droit au but : Microsoft 365 est la suite bureautique la plus complète qui soit actuellement sur le marché. Dans sa version premium, facturée seulement 5,75 euros par mois, elle ne déploie pas moins de 15 logiciels différents afin de couvrir un maximum de tâches professionnelles quotidiennes.

En plus des célèbres logiciels Word, dédié au traitement de texte, et Excel, qui se consacre à l’art du tableur, il est possible d’accéder rapidement à ses mails avec Outlook ou de préparer des présentations professionnelles soignées avec PowerPoint. Besoin d’organiser rapidement et facilement votre journée ? Microsoft 365 met à disposition un calendrier intelligent ainsi qu’une application de To Do List pour gérer ses rendez-vous et faire le tri dans les actions journalières à accomplir.

Il est également possible de créer des rapports dynamiques ou des questionnaires avec les applications Sway et Forms. Alors que le télétravail est presque devenu la nouvelle norme professionnelle, Skype permet de garder le contact avec ses collègues ou d’organiser des réunions avec ses clients. Cerise sur le gâteau, avec Access, il est tout à fait possible de créer des bases de données, sans avoir à passer par un logiciel tiers.

Car c’est l’autre avantage d’avoir réuni tous ces services au même endroit : ils sont tous compatibles les uns avec les autres. Ainsi Microsoft 365 offre une véritable fluidité dans l’activité professionnelle, permettant de basculer d’une tâche à l’autre en toute simplicité.

Parce qu’on peut accéder à ses travaux partout et tout le temps

Là où la plupart des suites bureautiques gratuites ne proposent qu’un espace de stockage limité dans le Cloud, souvent une petite cinquantaine de Go, Microsoft 365 fait les choses en grand. En effet, celui-ci donne accès à 1 To de stockage Cloud avec OneDrive, de quoi conserver l’intégralité de ses travaux pour les années à venir sans jamais manquer de place. De même, fini l’inquiétude de savoir si l’on a sauvegardé ou non un document, la sauvegarde se faisant en temps réel sur OneDrive.

L’avantage de OneDrive est qu’il bénéficie des protocoles de sécurité et de chiffrement de Microsoft, mettant ainsi à l’abri des mauvaises intentions les documents qu’il conserve. Bien entendu, il est possible d’accéder à ses documents OneDrive depuis n’importe quel terminal, qu’il s’agisse d’un smartphone Android ou iOS, d’un PC ou d’un Mac.

L’autre point fort de Microsoft 365 vis-à-vis des autres acteurs du marché est qu’il n’est pas dépendant d’une connexion Internet pour fonctionner. En cas de déconnexion intempestive ou même de panne prolongée de sa ligne Internet, il est tout à fait possible de continuer de travailler en mode hors connexion, et ainsi d’éviter de perdre en productivité.

Microsoft 365 prend désormais la forme d’un abonnement d’un an. Le service est disponible en trois versions : Office 365 Famille (qui ouvre l’accès à 6 utilisateurs différents), Office 365 Personnel (un seul utilisateur) et enfin Office Famille et Etudiant (pour une seule machine). Jusqu’au 30 septembre 2020, Microsoft rembourse 20 euros sur l’abonnement d’un an sur ces trois versions pour un achat simultané de Microsoft 365 avec un ordinateur (Windows, Mac ou Chromebook), un smartphone (Android, iOS) ou une tablette (Windows, iOS ou Android).