Vente Flash Microsoft : 15 % de remise sur une sélection de Surface, à partir de 781 euros

Entre tablettes et ordinateurs, les produits Surface de Microsoft sont uniques dans le monde des PC portables. Pendant trois jours, Microsoft applique une remise de 15 % sur une sélection de produits Surface, directement sur son site officiel.

Durant ces soldes d’été, Microsoft propose une vente flash sur de nombreux produits de la gamme Surface. Celle-ci s’applique aussi bien sur des ordinateurs portables comme le Surface Laptop 3, mais aussi des appareils hybrides entre tablette et ordinateurs comme les Surface Pro 7 ou le Surface Pro X. Pendant trois jours seulement, vous pouvez profiter de 15 % de remise sur ces produits, et ce, dans toutes les configurations possibles.

Passer commande directement sur la boutique de Microsoft offre également plusieurs avantages tout au long de l’année :

retours gratuits dans un délai de 60 jours sur les produits Surface

sur les produits Surface des réductions permanentes réservées aux étudiants… (de 5 à 10 %)

(de 5 à 10 %) … et aux professionnels (jusqu’à 15 % sur la Surface Pro 7)

(jusqu’à 15 % sur la Surface Pro 7) 20 euros de remise sur l’abonnement Microsoft 365 (Outlook, Word, etc.) lors de l’achat d’une Surface.

La remise étudiante est d’ailleurs cumulable avec la vente flash de Microsoft qui a lieu pendant ces prochains jours.

La Surface Pro 7 à partir de 781 euros

Dans sa septième version, le Surface Pro de Microsoft est arrivé à un haut niveau de maturité. Cet appareil hybride — entre tablette et ordinateur — fonctionne avec Windows 10, avec lequel vous pouvez connecter un clavier (vendu séparément) qui sert également de protection d’écran lorsqu’il est rabattu sur l’écran. Cet écran, qui mesure 12,3 pouces, à un ratio de 3:2 idéal pour de la bureautique et de la navigation web. Surtout, cette dalle est lumineuse, contrastée et avec des couleurs justes, permettant un usage agréable depuis chez soi, mais aussi en déplacement.

La Surface Pro 7 est actuellement ce qu’il se fait de mieux si vous recherchez une tablette sous Windows 10. Elle est en promotion sur le site de Microsoft et profite de 15 % de remise dans toutes ses configurations. En voici quelques-unes :

avec un processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage à 781 euros

avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 908 euros

avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage à 1240 euros

Pour l’achat d’une Surface Pro 7, bénéficiez également d’une remise de 20 % sur le clavier Type Cover de Microsoft.

Le Surface Laptop 3 à partir de 976 euros

Avec le Surface Laptop 3, Microsoft est aux commandes du hardware de son propre ordinateur, et pas seulement du software. Il faut dire que la fabrication du Surface Laptop 3 est une réussite : les finitions sont excellentes, le design est élégant et le duo clavier/trackapd est très agréable. Surtout, son poids plume de 1,28 kilo en fait un appareil facilement transportable. D’autant plus que son système de refroidissement est très silencieux, pour un usage discret en toute circonstance. Sans conteste l’un des meilleurs laptop sous Windows que l’on peut trouver actuellement sur le marché.

Ici encore, ce sont toutes les configurations du Surface Laptop 3 qui sont en promotion sur le site de Microsoft, même celles avec la finition en Alcantara :

avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 976 euros

avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage à 1486 euros

La Surface Pro X à partir de 993 euros

La Surface Pro X est le produit le plus singulier de la gamme. Cette tablette qui peut se transformer en ordinateur est en effet équipée d’un processeur ARM maison, le SQ1. Cette puce offre une meilleure autonomie et n’a pas besoin de système de refroidissement volumineux et bruyant. Cela permet à la Surface Pro X d’avoir un design fin, avec de minces bordures tout en conservant de bonnes performances. L’autre avantage de la Surface Pro X est sa compatibilité avec le réseau 4G, pour être utilisée efficacement depuis n’importe où.

La Surface Prox X est elle aussi disponible en plusieurs configurations, mais toujours avec le même processeur SQ1 :

le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 993 euros

le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 1284 euros

des modèles avec 16 Go de RAM sont disponibles à partir de 1418 euros

Là encore, le clavier Type Cover de Microsoft profite d’une remise de 20 % lors de la commande de la Surface Pro X.