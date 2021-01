Windows 10 : quelles nouveautés attendez-vous le plus en 2021 ?

Le système d’exploitation Windows 10 va subir plusieurs changements profonds au cours de l’année 2021, de sa nouvelle interface Sun Valley à Windows 10X en passant par l’arrivée des applications Android et le service de cloud gaming Microsoft xCloud. Quelles nouveautés attendez-vous le plus ? C’est tout l’objet de ce sondage.

Ce n’est un secret pour personne. L’interface logicielle Windows 10 signée Microsoft va faire l’objet de modifications plus ou moins profondes au cours de l’année 2021. Et depuis plusieurs mois, les fuites sont courantes. Une refonte graphique connue sous le nom de code Sun Valley est par exemple au programme, au travers d’optimisations ciblant le menu Démarrer, le mode tablette ou l’explorateur de fichiers.

Windows 10X en embuscade

La firme de Redmond va même plus loin et prépare actuellement une toute nouvelle version de son système d’exploitation, j’ai nommé Windows 10 X. À ce titre, Frandroid a déjà pu essayer une mouture quasi finale avant sa sortie attendue dans le courant du premier semestre 2021. Au menu : une interface qui s’éloigne clairement des fondamentaux.

L’année 2021 fera aussi la part belle aux applications Android, qui pourraient en effet débarquer sur Windows 10. Au même titre que le Google PlayStore. Cette nouveauté constituerait une sorte de réponse à l’intégration des applications iOS par Apple sur macOS. Le fait est que le projet revient souvent sur le devant de la scène médiatique, et semble donc bel et bien réel.

Le cloud gaming est en route

Dernière nouveauté, et pas des moindres : l’arrivée du service de cloud gaming Microsoft xCloud. Celui-ci est déjà en test sur Windows 10 depuis le début de l’année 2020, et devrait pointer le bout de son nez au cours des moins prochains. Il est temps pour vous de choisir laquelle de ces quatre nouveautés vous donne le plus envie pour ce millésime 2021.

Un changement profond d'interface

Les applications Android sur le Microsoft Store

xCloud disponible sur PC

La prochaine version Windows 10X

Comme d’habitude, n’hésitez pas à expliquer votre choix dans la rubrique dédiée aux commentaires. Si une autre nouveauté non citée dans cet article vous fait également de l’œil, vous pouvez aussi la partager.