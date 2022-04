Ces 4 vélos électriques gagnent de l’autonomie durant votre trajet

Cooper Bikes renouvelle sa gamme de vélos électriques avec quatre modèles qui s’adressent au plus large public possible. Mais surtout, ce quatuor se dote de la technologie KERS, une sorte de freinage régénératif capable de vous faire gagner un peu d’autonomie durant votre trajet.

Créé par les fondateurs de la marque automobile Cooper, Cooper Bikes a mis à jour son offre de vélos électriques avec quatre nouveaux modèles. Débutons tout de suite par leur particularité : la présence d’un système KERS (Kinetic Energy Recovery System), capable de vous faire gagner de l’autonomie pendant que vous roulez.

Sur son site, la marque britannique rentre un peu plus dans les détails. Elle explique qu’en pédalant en arrière, un cycliste active le système KERS. Ce dernier va alors légèrement ralentir le vélo pour charger la batterie simultanément. Cela peut notamment s’avérer pratique lors d’une descente ou une simple phase de freinage.

Même moteur tout-en-un

Les quatre VAE partagent quant à eux plusieurs éléments techniques. Ils s’appuient tous sur le même moteur tout-en-un placé sur le moyeu arrière : le Zehus Bike Gen2 Heck, qui délivre un couple de 40 Nm. Au même endroit, se trouvent également plusieurs capteurs et une batterie de 173 Wh. Le constructeur ne donne aucun détail sur l’autonomie de base.

Source : Cooper Bikes via BikeRadar Source : Cooper Bikes via BikeRadar

Les Cooper CG-7E et Cooper CL-7E, respectivement surnommés « Classic Gents » et « Classic Ladies », se ressemblent en tous points avec leur cadre en acier, leur selle Brooks C17 en caoutchouc, leurs 7 vitesses et leurs freins hybrides (à disque mécanique et hydraulique) Juin Tech Hybrid. En réalité, seuls leurs coloris diffèrent.

Le premier opte pour des combinaisons bleu/blanc et gris/argenté, lorsque le second se rabat sur du rouge/blanc crème et marron/blanc crème. Leur prix atteint les 2499 euros, selon les informations de BikeRadar.

Un modèle mono vitesse

Cooper CR-7E, dit le « Classic Randonneur », reprend les mêmes pneus, freins, cadre et selle. Il se contente d’un guidon différent, qui devrait pousser le cycliste à adopter une position plus sportive. Ce modèle sera disponible en verre mousse ou violet/ivoire au prix de 2799 euros.

Enfin, le Cooper CS-IE, aka le « Classic Singlespeed », embarque comme son nom l’indique qu’une seule et unique vitesse au lieu de sept. Aussi, il dispose de freins à disque hydrauliques Shimano BR-M315 et d’une transmission à courroie faite de carbone. Cooper Bikes le destine à un usage 100 % urbain, au prix de 2399 euros.

