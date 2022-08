Mobvoi lance sa TicWatch GTH2 : vous serez fatigués bien avant sa batterie

Lancée cette semaine en Chine, la Mobvoi TicWatch GTH2 s’annonce prometteuse. Cette tocante sportive est une nouvelle fois conçue pour proposer jusqu’à 10 jours d’autonomie tout en restant abordable.

Mobvoi a lancé en Chine sa TicWatch GTH2. Remplaçante de la TicWatch GTH sortie l’an dernier, cette nouvelle montre connectée sportive mise une fois encore sur une batterie de 260 mAh permettant d’offrir jusqu’à 10 jours d’utilisation. Cette autonomie n’évolue pas par rapport à l’année dernière, mais reste très généreuse, a fortiori pour une tocante vendue à prix très contenu.

En Chine, la Mobvoi TicWatch GTH2 est en effet disponible à 399 yuans, soit un peu moins de 60 euros HT. On ignore pour l’instant si cette nouvelle montre arrivera en France, mais sa prédécesseur était parvenue jusqu’à nous. Nous avons donc bon espoir qu’il en soit de même cette année.

Des spécifications honorables

La Mobvoi TicWatch GTH2 profite d’une fiche technique intéressante et s’offre un cadran 10 % plus grand que par le passé. On passe ainsi sur un écran de 1,72 pouce montant à 356 par 400 pixels. Ce dernier est recouvert d’une plaque de verre trempé 2,5D, tandis que le cadran est une nouvelle fois en métal. La TicWatch GTH2 peut également compter sur une certification IP68 lui permettant d’être complètement immergée.

Pour le reste, Mobvoi annonce une compatibilité Bluetooth 5.2 et Bluetooth dual-mode pour des appels plus clairs et une meilleure stabilité. La réception des messages sur la montre est également d’actualité, au même titre qu’une prise en charge des commandes vocales. La GTH2 peut enfin afficher plus de 100 watch faces pour une personnalisation poussée.

En termes d’activités sportives, la GTH2 offre plus de 100 modes d’exercice et s’appuie sur une panoplie complète de capteurs pour suivre vos entraînements. On retrouve notamment un capteur PPG pour mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, la pression et la fréquence respiratoire.

Un capteur de température intégré permet aussi de surveiller la température corporelle en temps réel, souligne GizmoChina. La TicWatch GTH2 permet enfin un suivi du sommeil dopé à l’IA (système développé en interne par Mobvoi) permettant d’analyser la qualité du sommeil pendant la nuit.

