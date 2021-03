Tout porte à croire que Motorola devrait présenter son Moto G100 le 25 mars prochain. Ce smartphone milieu de gamme ne serait autre qu’une version rebrandée du Moto Edge S déjà lancée en Chine.

L’an passé, le constructeur américain Motorola avait signé un retour remarqué sur le segment du haut de gamme avec son Motorola Edge. Depuis, la marque n’est certes pas la plus active du secteur face aux intenables Samsung, Xiaomi et compagnie, mais les projets ne manquent pas pour autant.

Pour aller plus loin

Motorola préparerait un smartphone haut de gamme avec un rafraîchissement de 105 Hz

D’ailleurs, de nouveaux éléments d’information au sujet de son prochain smartphone lancé à l’échelle internationale sont apparus sur la Toile. XDA Developers cite le média néerlandais Mobielkopen, qui aurait mis la main sur des images d’un certain Moto G100. Ce dernier correspondrait en fait à une variante renommée du Moto Edge S.

Le Moto G100 en approche

Le Moto Edge S a été lancé exclusivement en Chine il y a quelques mois. En comparant les images publiées par Mobielkopen, le présumé Moto G100 ressemble comme deux gouttes d’eau au Edge S. D’où le rapprochement plutôt logique établi entre les deux appareils mobiles.

Les éléments de Mobielkopen font d’ailleurs échos aux informations du leaker Evan Blass, selon lesquelles Motorola souhaitait lancer un smartphone nommé G100 à l’échelle internationale et Moto Edge S pour le marché chinois, ce qui est somme toute déjà le cas. Le marché mondial, lui, pourrait très bientôt y avoir le droit.

Car Motorola donne rendez-vous à la presse le 25 mars prochain pour présenter un ou plusieurs nouveaux produits, sans que la moindre information n’ait filtré jusque-là. Tout porte à croire que le Moto G100 devrait avoir une place de choix lors de cette conférence au regard de la chronologie récente des événements.

Le Moto G100 pourrait reprendre une bonne partie des caractéristiques du Moto Edge S, qui profite d’un écran LCD de 6,7 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, du processeur Qualcomm Snapdragon 870 (version peaufinée du 865), de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne.

Une fois de mois (très) chargée

Du côté des photos, le Moto Edge S embarque un triple capteur carrière (grand-angle, ultra grand-angle et de profondeur), le tout épaulé par une batterie de 5000 mAh et une prise jack 3,5 mm. Pour une grille tarifaire supérieure à 300 euros, HT. Autant d’informations que la marque d’outre-Atlantique confirmera, ou pas, le 25 mars.

Cette fin de mois s’annonce d’ailleurs très chargée en termes d’annonces, puisque OnePlus présentera ses nouveaux flagship OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro — dont les photos officielles ont été déjà été dévoilées — et sa montre connectée OnePlus Watch le 23 mars, suivi un jour plus tard par les Realme 8 et Realme 8 Pro.