Voici les nouveaux vélos électriques d’aventure de Moustache, qui ciblent aussi les néophytes et les « petits budgets »

Moustache a levé le voile sur une toute nouvelle gamme de vélos gravels électriques : voici donc les nouveaux Dimanche 29, disponibles en trois versions. La marque cherche autant à attirer les néophytes et utilisateurs urbains que les amateurs éclairés en quête d’un VAE d’aventure dont le prix ne crève pas le plafond.

Ces dernières années, Moustache a déployé beaucoup de moyens pour renforcer sa gamme de vélos électriques urbains et son offre de VTTAE (VTT électrique). La marque vosgienne n’en avait pas pour autant oublié deux autres catégories de cycle certes plus niches, mais qui ont paradoxalement le vent en poupe depuis quelques années : le route et le gravel.

Le vélo de route électrique a résisté à la crise de 2023 avec une hausse des ventes de 3 %. Si les chiffres des gravels électriques ne sont pas connus, ceux des gravels mécaniques le sont : + 33 % entre 2022 et 2023. Bref, ce segment plaît à plus d’un titre, pour des raisons bien spécifiques : leur polyvalence.

Le gravel, c’est quoi ?

Pour rappel, un gravel – qu’il soit électrique ou musculaire – est grossièrement situé à mi-chemin entre un route et un VTT : il hérite d’un cadre de vélo de route, mais opte pour des pneus plus larges et crantés, taillés pour les sentiers battus et autres chemins caillouteux. Il est aussi bien à l’aise sur du bitume que de la terre : pratique pour varier les plaisirs.

Le Dimanche 29 Gravel est décliné en trois versions principales : Gravel 2, Gravel 4 et Gravel 6. Plus le chiffre grimpe, plus la version est haut de gamme et chère. Des sous-déclinaisons avec un cadre ouvert et de l’équipement installé de série sont aussi au programme. Nous reviendrons dessus en détail.

Débutons par le plus abordable de toute la gamme : le Dimanche 29 Gravel 2, disponible en cadre fermé et cadre ouvert. « Cela nous permet de couvrir un large panel d’utilisateurs », débute Clément Bonneau, responsable des relations presse chez Moustache, dans le cadre d’un voyage de presse auquel Frandroid a été convié.

Un cadre ouvert pour toucher le plus grand nombre

« Pour nous, c’était impératif d’avoir ces cadres open pour s’ouvrir à des nouveaux utilisateurs, qui vont se sentir rassurés avec. C’est également plus pratique pour les personnes âgées ». En effet, l’enjambement est facilité avec un cadre ouvert, dont la barre supérieure est plus basse qu’un cadre fermé.

Les cadres dits « ouverts » sont uniquement disponibles pour les Dimanche 29 Gravel 2 et Gravel 4, en version XS (taille d’utilisateur entre 150 et 160 cm), S (155 – 170 cm) et M (165 – 180 cm). Pour les personnes plus grandes, des tailles L (175 – 195 cm) et XL (190 – 205 cm) sont disponibles en cadre fermé.

Preuve que Moustache cible un plus large public, le Dimanche 29 Gravel 2 se dote d’un cintre plat, aussi nommé flatbar – et non d’un drop bar (cintre route), qui change considérablement la position de conduite et la prise en main du vélo. Avec un cintre plat, il est plus facile d’appréhender votre monture. Une potence « Antischock » complète le tout : elle est réglable en dureté et autorise un débattement de 10 à 20 mm.

Le cadre du Dimanche 29 Gravel 2 – comme tous les autres gravel de la gamme – est en aluminium, combiné à une fourche en carbone « qui va apporter plus de confort et de précision pour tout type de terrain », assure Clément Bonneau. Cette fourche accueille des pneus Maxxis Rambler d’une largeur de 50 mm, montés sur des jantes Moustache en aluminium.

Le moteur Bosch Performance Line SX, de toute évidence

Pour cette nouvelle monture, Moustache s’est bien évidemment tourné vers le moteur le plus en vogue du moment dans l’univers du gravel, du VTTAE léger et même des vélos urbains : j’ai nommé le Bosch Performance Line SX, dont le rapport poids/puissance est tout simplement un atout ultime pour les vélos électriques d’aujourd’hui. D’un poids de 2 kg, cette motorisation offre un couple de 55 Nm et une puissance maximale de 600 W.

Elle est, sans surprise, associée à une batterie Boch CompactTube de 400 Wh – le tout en Smart System -, toujours dans cette optique de tirer le poids du vélo vers le bas. Moustache n’a pas précisé le poids exact de chaque version, mais nous a tout de même soufflé un chiffre : un peu moins de 16 kg pour le modèle le plus haut de gamme.

Au chapitre de la connectivité, le Dimanche 29 Gravel 2 opte pour un Purion 200, qui correspond à un petit écran déporté sur la poignée gauche et que nous avons déjà testé sur le Canyon Precede:ON Comfort 7 ou le Moustache Mardi 27. Pour revenir sur la batterie, sachez qu’elle fournit une autonomie théorique de 90 km, le tout rechargeable grâce à un chargeur Bosch 2 A.

Un vélo aussi taillé pour la ville

Quid de la transmission ? Il s’agit ici d’un dérailleur Shimano Cues RD-U6000 à 10 vitesses, combiné à un plateau de 42 dents et une cassette Shimano LG300 en 11-48. C’est un choix intéressant par rapport à l’ancienne version du Dimanche 29 Gravel 2, qui se contentait d’une cassette 11-42.

Le plus gros pignon du nouveau gravel a ici plus de dents, et donc moins de braquet, ce qui peut vous faciliter la tâche sur une côte. Cela le rend plus polyvalent et plus apte à gravir des dénivelés positifs.

Les freins à disque hydrauliques sont aussi fournis par Shimano, des MT200 en l’occurrence (disque avant de 180 mm, disque arrière de 160 mm). Du classique de chez classique, que l’on retrouve sur moult VAE urbains. Cela peut avoir du sens pour deux raisons : car la marque veut contenir le prix de son modèle et justement attirer des utilisateurs urbains.

Pour ce faire, Moustache a ajouté une version « EQ » – en cadre fermé et ouvert. Pour 200 euros de plus, cette déclinaison se paie une béquille, des garde-boue Moustache, un porte-bagages arrière Moustache compatible QL3, un éclairage avant Trelock (80 lux) et un éclairage arrière Spanninga.

La firme tricolore offre ainsi toute une panoplie d’accessoires spécifiquement taillée pour la ville, mais aussi le cyclotourisme et le bickepacking. C’est un moyen pour elle de s’adresser à une autre catégorie de clients. Bonne nouvelle : cette version se paie même une tige de selle télescopique et suspendue installée sur tous les autres Dimanche 29 Gravel.

Dimanche 29 Gravel 2 et Gravel 2 Open : 3699 euros ;

Dimanche 29 Gravel 2 EQ et Gravel 2 EQ Open : 3899 euros ;

Garantie : 5 ans sur le cadre et la fourche Moustache, 2 ans sur le moteur et la batterie ;

Coloris : Beige Sable Mat.

Dimanche 29 Gravel 4 : quelles évolutions ?

Le Dimanche 29 Gravel 4 monte en gamme à plusieurs niveaux, et cela se ressent sur le prix : 4699 euros, soit 1000 euros de plus que son petit frère. Qu’est-ce qui explique cet écart ? Le choix de transmission en premier lieu, puisque Moustache se tourne vers le spécialiste SRAM avec un système Apex Eagle à 12 vitesses, doté d’un plateau à 44 dents et d’une cassette 11-50.

Ce modèle va donc un poil plus loin que le Dimanche 29 Gravel 2, avec un nombre de dents plus élevé sur son plus grand pignon. De quoi toujours mieux affronter les côtes et apporter de la polyvalence au modèle. À noter que cette transmission SRAM correspond à l’offre entrée de gamme du fournisseur américain.

Les freins à disque hydrauliques sont eux aussi fournis par SRAM, des Apex là encore (disque avant et arrière de 160 mm). Il faut ici compter sur un meilleur ordinateur de bord : un Kiox 300 placé au centre du cintre, qui apporte plus de confort visuel à l’utilisateur.

L’arrivée du drop bar

L’autre grosse différence réside au niveau de son cintre : exit le flatbar (cintre plat), place au drop bar (cintre route) qui vous pousse à adopter une position de conduite plus sportive et penchée vers l’avant. Cela tend à faire gonfler le prix à son échelle.

« Les freins/leviers de route utilisés sur un drop bar (à niveau de gamme équivalent) sont toujours plus chers car plus complexes techniquement », nous explique Clément Bonneau. « Le cintre drop bar est également légèrement plus cher qu’un cintre plat classique ».

Comme pour le Gravel 2, des versions Open et EQ sont disponibles au catalogue. Les déclinaisons EQ sont facturées 200 euros de plus, avec les mêmes équipements de série cités précédemment.

Dimanche 29 Gravel 4 et Gravel 4 Open : 4699 euros ;

Dimanche 29 Gravel 4 EQ et Gravel 4 EQ Open : 4899 euros ;

Garantie : 5 ans sur le cadre et la fourche Moustache, 2 ans sur le moteur et la batterie ;

Coloris : Gris Silex Brillant.

Dimanche 29 Gravel 6 : le plus haut de gamme

Pour terminer, le Dimanche 29 Gravel 6 monte encore d’un cran, techniquement et financièrement : 5699 euros. Pour ce tarif, la transmission muscle son jeu avec un système SRAM X1 AXS. C’est une transmission électronique et sans fil, censée rendre les changements de rapport plus précis et plus rapides.

« Nous avons fait le choix d’avoir le Sram Apex AXS directement alimenté par la batterie Bosch. Donc il n’y a aucun souci d’autonomie de ce côté-là. Si la batterie arrive en fin de capacité, une réserve de 2 heures de shifting reste disponible », nous précise Clément Bonneau.

Autre changement : les freins à disque hydrauliques, des SRAM Apex AXS également, ainsi que des jantes Mavic All Road S plus onéreuses, mais très bien adaptées pour les chemins sur gravier. Aucune version en cadre open ou EQ n’est ici de mise : le Dimanche 29 Gravel 6 se contente d’une seule et unique itération davantage adressée aux spécialistes.

Dimanche 29 Gravel 6 : 5699 euros ;

Garantie : 5 ans sur le cadre et la fourche Moustache, 2 ans sur le moteur et la batterie ;

Coloris : Vert Sapin Brillant.