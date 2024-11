Ces 3 vélos électriques Moustache ont un sérieux problème

Coup dur pour Moustache Bikes. Le spécialiste français du vélo électrique fait l’objet d’un rappel majeur touchant ses gammes Friday et Dimanche. En cause : un problème potentiellement dangereux au niveau des fourches carbone.

Le constructeur français Moustache Bikes, reconnu pour ses vélos électriques haut de gamme, fait l’objet d’une campagne de rappel.

https://twitter.com/rappelconso/status/1853817531795960108?s=46

Cette décision concerne spécifiquement les modèles Friday 28, Dimanche 28 et Dimanche 29, équipés de fourches carbone présentant un risque potentiel de rupture. Et comme on dit dans le milieu, ce n’est pas une mise à jour OTA qui va réparer ça – il va falloir se déplacer chez son revendeur.

Des modèles premium concernés

Le rappel touche particulièrement les versions Gravel et Route des gammes mentionnées, équipées de fourches carbone. Ces modèles, positionnés sur le segment haut de gamme, représentent un investissement conséquent pour leurs propriétaires, avec des prix oscillant généralement entre 3500 € et 5000 €. La faiblesse identifiée se situe au niveau du pivot des fourches, un élément crucial pour la sécurité du cycliste.

Moustache Bikes peut compter sur son vaste réseau de partenaires. L’entreprise vosgienne peut s’appuyer sur plus de 200 revendeurs agréés à travers la France pour effectuer les vérifications et les remplacements nécessaires.