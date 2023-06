Partenariat inattendu entre MSI et AMG pour un PC portable de haut vol

MSI et le constructeur automobile allemand Mercedes-AMG se rapprochent pour donner lieu à la commercialisation, en série limitée, d'un PC portable (un peu) particulier.

Vous ne l’aviez pas vu venir ? Nous non plus. À l’occasion du Computex, qui ferme ses portes ce 2 juin à Taipei, MSI et l’allemand AMG ont annoncé une collaboration inattendue donnant lieu au lancement d’un PC portable aux couleurs du constructeur teuton : le Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Commercialisé en édition limitée, l’appareil reprend les grandes lignes du Stealth 16 Studio dévoilé en début d’année au CES et lancé dans la foulée.

Pour marquer le coup, l’engin profite toutefois de quelques caractéristiques bien à lui, à commencer (bien sûr) par l’ajout de logos AMG sous l’écran et sur le capot, mais aussi de motifs exclusifs et d’un nouveau coloris « Gris sélénite ». Le châssis se compose pour sa part d’un alliage de magnésium et d’aluminium renvoyant « à une image élégante et rendent hommage à la robuste voiture Mercedes-AMG GT2 », estime MSI dans son communiqué. On arguera quand même que ces matériaux étaient déjà utilisés sur le modèle originel.

Oled et puissance à gogo

Par rapport au modèle classique, cette édition limitée peut par contre compter sur une qualité d’affichage encore meilleure, passant d’une dalle IPS (Ultra HD+ ou QHD+) à un panneau Oled Ultra HD+ au format 16:10. On y trouve pour le reste un Core i9 de 13ᵉ génération couplé à une RTX 4000. Dans son communiqué, MSI ne précise pas quelle référence il faut attendre, mais l’on imagine qu’il s’agit de la RTX 4070 employée sur le Stealth 16 Studio le plus haut de gamme. L’ensemble est quoi qu’il en soit refroidi par le système Cooler Boost 5, employé par MSI sur ses dernières générations de PC portables gaming.

Source : MSI Source : MSI Source : MSI

En parallèle, ce Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport Edition vient avec un « carton d’emballage au design exclusif ». Mais aussi et surtout avec des accessoires (une souris, un tapis de souris, une clé USB, une pochette, des cartes postales et des serre-câbles), arborant « fièrement les logos MSI et Mercedes-AMG Motorsport ».

Nous avons contacté MSI France pour en savoir plus sur la fiche technique, mais aussi le prix et la date de lancement précise de cette édition limitée. Cet article a donc vocation à être mis à jour prochainement.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.