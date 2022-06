Netatmo double l’alarme pour faire fuir les cambrioleurs

Netatmo a annoncé une mise à jour de ses caméras de sécurité intérieures et extérieures. En cas d'intrusion, elles pourront se synchroniser pour faire fuir les cambrioleurs très bruyamment.

Quand on est équipé totalement chez un même fabricant, le mieux est de pouvoir faire tout fonctionner de concert. Netatmo a enfin annoncé une mise à jour de ses caméras intelligentes de sécurité qui va permettre de les faire communiquer plus rapidement et efficacement.

Deux fois 110 dB dans les oreilles

De bon augure avant les vacances d’été qui s’annoncent, votre maison connectée va ainsi pouvoir redoubler de vigilance. Le spécialiste français de la domotique met à jour ses appareils pour renforcer leurs liens. Si vous possédez une Caméra Intérieure de sécurité de Netatmo, celle-ci sera en mesure d’identifier un visage qu’elle n’a pas enregistré (famille ou proches). Une notification est envoyée sur le smartphone du propriétaire via l’application Netatmo Home + Security. Il est ainsi possible de vérifier que tout est normal, faire sonner la Sirène Intérieure compatible ou prévenir la police.

Désormais, tous ces appareils peuvent fonctionner conjointement et automatiquement avec la Caméra Extérieure intelligente. Cette dernière est équipée d’une lumière intégrée et d’une sirène pour faire fuir les cambrioleurs dont elle n’aura pas reconnu le visage.

Les caméras intérieures et extérieures peuvent à présent se déclencher dès qu’un visage non reconnu est repéré (si vous l’avez configuré ainsi) et déclencher deux sirènes de 110 dB. Vous en serez avertis par notification.

Il suffit pour cela de mettre à jour l’application disponible sur iOS et Android.

