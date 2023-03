Netgear dévoile le Nighthawk RS700, son premier routeur Wi-Fi 7

En tant qu’utilisateur, ce qui vous marquera le plus, ce sont les vitesses de connexion accrues et la latence considérablement réduite. Ces améliorations pourraient avoir un impact majeur sur le jeu en ligne, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Dans les environnements tels que les entreprises, les stades, les salles de conférence et les centres commerciaux, le Wi-Fi 7 se révèlera particulièrement avantageux pour gérer un nombre élevé de connexions simultanées.

Aujourd’hui, très peu d’appareils sont compatibles Wi-Fi 7. De plus, vous n’obtiendrez pas forcément les performances affichées. Pour nos ordinateurs portables et smartphones actuels, avec un débit théorique du Wi-Fi 6 de 2,4 Gb/s, le débit théorique du Wi-Fi 7 sera de 5,8 Gb/s, car les appareils ne sont équipés que de deux flux (pour un total de 320 MHz avec la modulation de fréquence 4096-QAM). De plus, il faut enlever 30 à 40 % de performances aux performances théoriques affichées. Cela reste néanmoins une évolution très intéressante.

Pour aller plus loin

Qualcomm, MediaTek et Intel travaillent activement à l’intégration du Wi-Fi 7 dans leurs puces. Le déploiement va donc prendre de l’ampleur, mais il n’est pas nécessaire de se précipiter pour acheter le premier routeur compatible. Pour l’instant, il n’apporterait pas de réels avantages.