Netgear Orbi 970 : un kit Wi-Fi pour s’équiper en Wi-Fi 7 ultra-rapide dans toute la maison

Netgear saute le pas du Wi-Fi 7 avec son nouveau kit Mesh Wi-Fi de la série Orbi 970. Des débits qui fusent, une couverture encore plus grande et une latence toujours plus basse... mais à quel prix ?

Alors que les PC et smartphones commencent progressivement à supporter le Wi-Fi 7 (coucou le Pixel 8), les constructeurs proposent depuis plusieurs mois des routeurs compatibles. C’est le cas de Netgear qui continue à étoffer sa gamme après avoir dévoilé son premier routeur Wi-Fi 7, le Nighthawk RS700, en mars dernier.

Après le système Mesh Orbi 960 que nous avons testé (et apprécié) chez Frandroid, Netgear annonce la série Orbi 970 avec des performances toujours en hausse. Avec cette nouvelle version, la marque saute le pas du Wi-Fi 7 avec la promesse de débits toujours plus hauts et d’une latence basse en toute circonstance.



Le Wi-Fi 7 dans toute la maison

L’arrivée progressive du Wi-Fi 7 concorde avec l’augmentation des débits atteignant pour certaines offres les 8 Gb/s, et pas seulement en ville. Les équipements se font de plus en plus nombreux à la maison, entre les ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles et télévisions, avec des services tout aussi gourmands comme le streaming en 4K, la visioconférence et même le cloud gaming.

Avec son système Mesh Orbi 970, Netgear veut pousser encore plus les débits et proposer ainsi toute la force du Wi-Fi 7 à domicile. En se basant sur l’ouverture de la bande 6GHz amorcée par le Wi-Fi 6E, cette nouvelle norme propose une canalisation à 320 MHz, promettant ainsi de doubler les débits et surtout de réduire encore plus les interférences.

Le système Orbi 970 promet des débits théoriques allant jusqu’à 27 Gbit/s et une couverture de 900 m2 (contre 800m2 pour la version précédente). De telles performances sont possibles grâce backhaul dédié qui améliore grandement la bande passante : avec l’utilisation du MLO (Multi Link Operation), le système utilise deux bandes simultanément, en 5 et 6 GHz, pour doubler la vitesse de connexion entre le routeur et ses satellites.

Au niveau des connectiques, Netgear a visiblement revu sa copie en proposant non pas un seul, mais quatre ports Ethernet 2,5 Gbit/s, une évolution bienvenue par rapport au Orbit 960. La base embarque ainsi un port WAN 10 Gbit/s pour la connexion avec votre box internet ainsi qu’un second port 10 Gbit/s pour établir un réseau filaire ultra-rapide avec les satellites par exemple. Chacun de ses satellites possède un port 10 Gbit/s et deux ports 2,5 Gbit/s pour y connecter divers appareils.

Cette nouvelle version arbore un nouveau design plus cylindrique avec une bi-chromie blanc mat et dorée. Netgear proposera comme à son habitude une version noire exclusivement sur sa propre boutique en ligne.

Prix et disponibilité du Orbi 970

S’équiper en Wi-Fi 7 sur des surfaces aussi larges a un prix et la note s’avère plutôt salée. Le système Netgear Orbi 970 sera disponible courant novembre dans plusieurs configurations :

Un pack de trois (une base et deux satellites) couvrant 900m2 pour 2 399 euros.

Un pack de deux (une base et un satellite) couvrant 600m2 pour 1699 euros.

Chaque satellite pourra être acheté séparément pour 899 euros afin d’étendre la couverture de 300m2.