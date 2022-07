Il crée un prototype de Game Boy horizontale et vous allez le vouloir

Un fan a démonté une Game Boy pour la recréer... à l'horizontale. Une petite prouesse technique qui fera envie à tous les nostalgiques.

« Tout le monde adore le Game Boy », peut-on lire sur le site de Nintendo (oui, cette console est officiellement genrée au masculin, excusez-nous d’utiliser le féminin). Cette assertion est peut-être un peu ambitieuse, mais il faut avouer que la console de poche sortie en 1989 au Japon a marqué les esprits des joueurs et joueuses de l’époque, lançant l’ère des consoles portables.

Aussi incroyable qu’elle fût, la Game Boy souffrait de nombreux défauts. Son écran peu lumineux tout d’abord, mais aussi son format. La console est grosse, lourde et son agencement vertical la déséquilibre en main. En 2001, Nintendo le comprend et sort la Game Boy Advance avec un format horizontal, encore utilisé aujourd’hui avec la Nintendo Switch.

Un prototype horizontal

Un fan connu sous le pseudonyme Obirux a donc décidé d’imaginer ce à quoi ressemblerait la Game Boy si Nintendo avait décidé dès la fin des années 80 de proposer un format horizontal. Pour cela, il a sacrifié deux Game Boy afin de recréer une coque plus à son goût avant de remonter une console fonctionnelle et plus ergonomique.

Obirux ne précise pas combien de temps il a passé sur ce projet, mais il présente certaines étapes au travers d’une vidéo YouTube se terminant par un essai du prototype sur une partie de Tetris.

Pour y arriver, il a dû changer de nombreuses pièces, dont la carte-mère, et il en a profité pour apporter quelques améliorations à l’écran. Celui-ci est désormais rétroéclairé et un bouton permet de choisir la couleur de la lumière arrière afin de régler la teinte de l’écran.

Autre amélioration, et pas des moindres, l’emplacement pour les 4 piles AA a été remplacé par une batterie intégrée rechargeable en USB.

Aucune commercialisation prévue

Il s’agit entièrement d’un projet personnel et Obirux n’a pas prévu de rendre disponible de kit permettant de reproduire son exploit. Dommage, nous aurions réellement aimé poser nos mains sur cette petite console soufflant un vent de modernité sur les braises de notre nostalgie.

