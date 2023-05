Émulation : Nintendo veut éviter la foire sur le Steam Deck

Nintendo veut éviter que l'émulation des jeux Wii et GameCube soit trop simple sur le Steam Deck.

Nintendo part en guerre contre l’émulation ! La firme nippone semble bien décidée à réduire la fête et rendre la manipulation la plus difficile possible pour les joueurs et joueuses qui souhaiteraient pirater ses jeux.

Au début du mois, le jeu Switch The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a fuité sur internet une dizaine de jours avant sa sortie officielle. Certains en ont donc profité pour le faire tourner sur émulateur et en profiter en 4K sur PC, dans une version meilleure encore que l’originale.

Cette fuite a, semble-t-il, énervé Nintendo qui a lancé une série de requêtes DMCA contre certains émulateurs Switch disponibles notamment sur GitHub. Mais, ce ne sont pas les seuls à avoir reçu une plainte du service juridique de Nintendo.

Sur le site officiel de l’émulateur Dolphin, permettant de faire tourner des jeux Wii et GameCube, on apprend que la page Steam de l’outil a été supprimée par Valve en réaction à une requête DMCA de Nintendo. Le projet est donc « reporté indéfiniment » et l’équipe derrière l’émulateur étudie les options possibles.

Il est bien sûr possible de faire appel, d’autant que l’émulation n’est pas illégale en soi, sous certaines conditions. Pour rester dans cette zone grise, les émulateurs doivent cependant éviter de reprendre des éléments sous licence propriétaire et il paraîtrait que Dolphin Emulator intègre spécifiquement les clés cryptographiques de Nintendo permettant d’interpréter les jeux.

Quoting the DMCA: "the Dolphin emulator operates by incorporating these cryptographic keys without Nintendo’s authorization and decrypting the ROMs at or immediately before runtime."

…this is objectively true. I just checked, the Wii Common Key is in the emulator source code.

— Yakumono (@LuigiBlood) May 27, 2023