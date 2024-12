Nintendo lance de nouveaux écouteurs sans fil aux couleurs de Tetris

Nintendo surprend une fois de plus ses fans avec le lancement d’écouteurs sans fil inspirés de l’univers Tetris. Ce nouveau produit, développé en partenariat avec OTL Technologies, marie habilement nostalgie vidéoludique et technologie audio moderne.

Ces écouteurs True Wireless se distinguent des écouteurs sans fil traditionnels par leur design unique, directement inspiré des célèbres Tetriminos, les pièces emblématiques du jeu Tetris. Chaque écouteur arbore une forme différente rappelant ces blocs iconiques, permettant aux fans d’afficher leur attachement au jeu légendaire.

L’étui de chargement a lui aussi droit à un design plutôt atypique, qui évoque les téléphones portables à clapet d’antan. Il intègre un écran décoré d’illustrations Tetris et des LED multicolores qui s’illuminent au rythme de la musique. De quoi créer une ambiance visuelle dynamique pendant l’écoute. Ces écouteurs Tetris devraient alors séduire aussi bien les nostalgiques du jeu que les amateurs d’accessoires audio au design original.

Quelle qualité audio pour les écouteurs de Nintendo ?

Au-delà de leur aspect esthétique, ces écouteurs promettent une qualité audio « cristalline » grâce à leur technologie sans fil Bluetooth. Selon Nintendo, la connexion se veut stable et fluide, assurant une expérience d’écoute confortable, que ce soit pour jouer ou écouter de la musique. Cependant, la marque n’a pas vraiment développé ce qu’il fallait attendre des performances sonores, et n’a pas fourni de fiche technique précise pour ses nouveaux appareils.

On sait juste que le boîtier adopte un format compact et assez élégant, ce qui facilitera assurément son transport au quotidien. Les écouteurs bénéficient évidemment de la licence officielle Tetris, garantissant leur authenticité et leur qualité de fabrication.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour une sortie officielle prévue le 18 décembre 2024. Nintendo et OTL Technologies ont fixé le prix à 34,99 euros, un positionnement relativement accessible pour des écouteurs sans fil de marque. Si vous ne le saviez pas, Nintendo vend aussi sur sa boutique officielle My Nintendo Store plusieurs écouteurs sans fil aux couleurs d’autres de ses licences.