Nokia lance de nouveaux écouteurs sans-fil et filaires à très bas prix

HMD Global a dégainé aujourd’hui deux paires d’écouteurs pour le marché indien : les true-wireless Nokia Lite Earbuds, et les filaires Nokia Wired Buds. Ces nouveaux accessoires se distinguent par un placement tarifaire très accessible. Les Lite Earbuds avaient déjà été lancés en France il y a quelques mois pour un peu moins de 50 euros (ils sont désormais régulièrement soldés), tandis que les Wired Bugs arrivent en Inde à 299 roupies (soit environ 3,50 euros HT).

On ignore à ce stade si Nokia prévoit un lancement international pour ses petits écouteurs filaires, mais a priori rien ne semble l’empêcher. Et il ne fait aucun doute qu’ils trouveraient leur public en France.

Des écouteurs basiques, mais très accessibles

Côté spécifications, les Nokia Lite Earbuds sont équipés de drivers de 6 mm. Ils se rangent dans un boîtier équipé de petites LEDs en façade indiquant l’autonomie restante. Les écouteurs en eux-mêmes sont annoncés pour 6 heures d’autonomie sur une seule charge, et la batterie du boîtier permet de bénéficier de 30 heures supplémentaires d’écoute en tout. Les Nokia Lite Earbuds sont aussi compatibles Google Assitant et Siri.

Prix très contenu oblige, Nokia ne mise ici sur aucune certification IP. Pas de résistance à l’eau ou à la sueur sur ce produit, donc. Pas non plus de réduction de bruit active au menu.

Pour leur part, les Nokia Wired Buds sont des écouteurs filaires tout ce qu’il y a de plus classique. Ils se connectent à tous les appareils disposant d’une prise jack 3,5 mm et Nokia vante ici une « qualité audio supérieure avec un son riche et clair ». Sans surprise, pas de réduction de bruit active en vue, mais Nokia assure que l’isolation passive est d’un bon niveau pour ces petits intras.

On hérite par ailleurs de commandes multifonctions, d’un micro pour prendre des appels, et d’un câble plat permettant d’éviter les nœuds. Une prise en charge de Google Assistant, Alexa et Siri est aussi d’actualité.

