Nothing phone (2) : écran, batterie, mises à jour, le fabricant se livre sur les caractéristiques

Nothing a lancé la campagne de communication autour de la 2e génération de son smartphone, le Nothing phone. La marque a dévoilé quelques caractéristiques du nouveau produit.

En attendant la sortie prévue pour juillet 2023, Nothing aime faire parler de son prochain smartphone en dévoilant petit à petit ses caractéristiques. Grâce à une interview de Carl Pei, on apprenait récemment que le Nothing phone (2) ferait l’impasse sur un Snapdragon 8 Gen 2 au profit du plus éprouvé (et probablement moins cher) Snapdragon 8+ Gen 1 de 2022. Le patron de la marque confirmait également une batterie de 4700 mAh, 200 mAh de plus que la première génération.

Désormais, Nothing fait le point sur sa démarche en matière de développement durable, le bon moment pour confirmer quelques autres caractéristiques.

Une empreinte carbone plus faible

Le Nothing phone (2) a une empreinte carbone de 53,45 kg de CO2. D’après la marque, c’est la première fois qu’elle parvient à réduire l’empreinte sur une seconde génération de produits. Une belle phrase qui ne dit pas que la marque n’a pas un catalogue gigantesque de produits, et encore moins de seconde génération. Autrement dit, les excellents Ear (2) n’avaient pas une empreinte réduite.

🌍📱Phone (2) is the first time we’ve achieved a lower carbon footprint on a second-generation product. A significant step towards a more sustainable smartphone industry. Let's explore its milestones. A thread ⬇️ pic.twitter.com/1zYdmU3yqL — Nothing (@nothing) May 31, 2023

Nothing en profite pour rappeler que cette réduction de l’empreinte sur son phone (2) se fait malgré la batterie 200 mAh plus importante, une amélioration des performances du téléphone et un écran 0,15 pouce plus grand. D’après nos calculs savants, le Nothing phone 2 devrait donc proposer un écran de 6,7 pouces.

Pour ce qui est de la conception du téléphone, Nothing promet un unboxing complètement sans plastique et un châssis construit avec davantage de matière recyclée.

Par ailleurs, le fabricant veut continuer de promettre 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. Sur ce point, on est en dessous de la concurrence qui promet souvent au moins 5 ans de mises à jour de sécurité quand elle ne propose pas aussi davantage de mise à jour majeure d’Android.

Rendez-vous en juillet pour découvrir intégralement ce nouveau smartphone.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !