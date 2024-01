Nothing Phone 2a : cette certification révèle l’un de ses derniers secrets

Le nouveau Nothing Phone 2a a reçu sa certification TUV, dévoilant au passage une spécification supplémentaire. On sait en effet désormais que l'appareil pourra compter sur une charge rapide 45 W.

Il ne restera au bout du compte plus grand chose de secret autour du nouveau Nothing Phone 2a. Attendu dans les prochaines semaines sur le milieu de gamme, l’appareil continue d’égrainer ses spécifications techniques au gré des fuites, et au fil de ses différents passages au sein des organismes de certification. Sous la référence « A142 », le petit 2a est ainsi passé il y a quelques jours entre les mains de la TUV, où il a été listé. L’occasion pour nous d’apprendre que le nouveau smartphone de Nothing s’appuiera bien sur une technologie de charge rapide 45 W.

Cette (ultime ?) certification ne nous renseigne toutefois pas plus sur l’appareil. Elle préfigure en revanche d’un lancement imminent. D’après les fuites, l’appareil ne devrait en effet plus tarder à se concrétiser. Il serait annoncé lors du MWC en février prochain, et arriverait sur le marché rapidement après à moins de 400 euros en prix de départ.

Nothing Phone 2a : à quoi s’attendre ?

Si la certification TUV du Nothing Phone 2a ne nous donne pas plus de détails, de précédentes fuites d’informations nous permettent d’ores et déjà de dresser un portrait robot de l’engin. On y trouverait une dalle AMOLED de 6,7 pouces capable de monter à 120 Hz. Sous cet écran palpiterait un processeur MediaTek Dimensity 7200, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sur le modèle de base. La version la mieux équipée du smartphone regrouperait pour sa part 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Dans les deux cas, on retrouverait un capteur photo principal Samsung ISOCELL S5KGN9 de 50 Mpx, épaulé par un module ultra grand-angle de 50 Mpx ISOCELL JN1. En façade, une petite caméra 16 Mpx serait enfin prévue.

Animé par Android 14 et NothingOS 2.5 dès le déballage, le Nothing Phone 2a embarquerait pour le reste une batterie de 4 290 mAh et serait décliné en deux coloris : blanc et noir.