Nothing va bientôt lancer son smartphone imaginé par ses utilisateurs

Le Nothing Phone (2a) arrive dans une version spéciale, aboutissement du projet communautaire de la marque.

Véritable succès de la marque britannique, le Phone (2a) est un smartphone de milieu de gamme équilibré qui nous a particulièrement séduit lors de son test.

Nothing a fait vivre son appareil via des mises à jour logicielles et matérielles puisqu’on a eu droit à différentes finitions cette année.

Tout d’abord, un bleu en avril, puis une édition spéciale en mai, laquelle mélange les touches de couleurs, s’approchant d’ailleurs furieusement de l’imagerie du Starfield de Bethesda Softworks.

Apothéose pour Nothing avec le Phone (2a) Plus, plus performant, mais aussi plus cher et moins autonome.

Le Phone (2a) issu du projet Community Edition

Mais oublions ce passage puisqu’on revient aujourd’hui sur le Phone (2a) classique qui va être revisité dans une Community Edition.

Celle-ci est l’aboutissement d’un projet mené depuis mars dernier qui permettait aux fans de la marque de participer à l’élaboration d’une version de ce smartphone avec une implication sur le design, l’éclairage du Glyphe, le fond d’écran, le packaging et même la campagne marketing.

Le résultat est affiché sur le site de Nothing. Le Nothing Phone (2a) sera donc bientôt disponible dans une finition verte avec un glyphe au coloris correspondant, presque fluo.

Nothing indique dans son communiqué que le projet est bien terminé et prêt à être lancé. Il donne rendez-vous le 30 octobre à 12h pour sa Community Update, laquelle, on l’imagine, servira de plateau pour annoncer le lancement de ce Phone (2a) Community Edition.