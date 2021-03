Red Magic 6 Pro : Tencent et ZTE Nubia dévoilent un smartphone gaming avec écran 165 Hz

La marque Nubia a dévoilé son Red Magic 6 ce matin en Chine.

On savait que Nubia avait des smartphones en Snapdragon 888 dans ses cartons, et les voilà. La marque a dévoilé ce matin les Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro, en partenariat avec le géant du jeu vidéo Tencent. Les deux smartphones sont disponibles dès aujourd’hui en Chine, mais arriveront aussi plus tard dans le reste du monde, et notamment en Europe.

Un Snapdragon 888 ventilé

Comme on peut s’y attendre d’un smartphone « gaming », la marque a voulu d’abord miser sur les performances brutes du smartphone. Le Red Magic 6 intègre donc un Snapdragon 888 de Qualcomm, la meilleure puce à ce jour, avec un refroidissement actif, pour augmenter la durée de fonctionnement à plein régime sans baisser les performances (throttling). Évidemment, pour ne pas ruiner le design du smartphone, ce refroidissement actif se fait au moyen d’un accessoire proposé par la marque à connecter au smartphone.

Ce n’est pas tout, le téléphone propose un écran de 6,8 pouces OLED Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 165 Hz, un nouveau record sur le marché du smartphone. De plus, la couche tactile de l’écran bénéficie d’une fréquence de détection à 360 Hz en multitouch, et jusqu’à 500 Hz avec un seul doigt. Cela signifie sur le papier que les jeux pourront être beaucoup plus réactifs à vos mouvements sur l’écran tactile.

La différence entre le Red Magic 6 et le Red Magic 6 Pro vient principalement de la batterie, 5050 mAh pour le premier, et 4500 mAh pour le second. Oui le modèle Pro a une batterie plus petite. En revanche, ce dernier a une charge filaire plus rapide de 120W, contre « seulement » 66W pour le Red Magic 6.

Un tarif qui peut monter à 850 euros HT

Le Red Magic 6 débute à 3800 yuans en Chine, soit 491 euros HT environ, pour une configuration 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Le modèle 6 Pro est proposé à partir de 4399 yuans avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit 570 euros HT environ.

Le tarif peut tout de même monter jusqu’à 6599 yuans, 853 euros HT, pour le modèle Pro en version Transparent Edition avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.