Novembre démarre avec sa nouvelle salve de jeux ajoutés à la plateforme GeForce Now. En attendant l’arrivée de Farming Simulator 22 et Ghostrunner, quatre premiers titres sont accessibles sur tous les supports compatibles en cloud dont "Recipe for Disaster" ou encore "Age of Darkness : Final Stand".

Comme chaque jeudi, GeForce Now a dévoilé sa liste des jeux ajoutés au service de cloud gaming. Novembre repart en douceur avec quatre premiers jeux qui viennent compléter le catalogue.

Au total, Nvidia annonce pas moins de 17 jeux ajoutés tout au long du mois. La première salve est arrivée jeudi dernier avec des titres moins impressionnants que la semaine passée (Marvel’s Guardians of the Galaxy, Riders Republic notamment), mais très variés en attendant Farming Simulator 22 et Ghostrunner un peu plus tard dans le mois.

Vous pourrez donc tester en cloud vos (non)talents culinaires dans Recipe for Disaster ou créer vos propres créatures dans le jeu de simulation Let’s build a zoo.

Pour rappel, Nvidia a également lancé un tout nouvel abonnement ultra-puissant baptisé GeForce Now RTX 3080 avec des définitions plus élevées (jusqu’à 1440p sur PC et Mac) et un nombre d’images par seconde plus important (120 fps sur PC, Mac et Android). Il est désormais disponible pour tous.

Les nouveaux jeux de novembre 2021

Depuis le 5 novembre

Recipe For Disaster (Steam)

Let’s Build a Zoo (Steam et Epic Games Store)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

A venir aussi en novembre :

Pour profiter de vos jeux PC avec GeForce Now sur vos différents supports, vous devez les avoir achetés sur les stores partenaires (Steam, Epic, Ubisoft Connect, etc.) avant de pouvoir y jouer depuis le client Nvidia en streaming via le cloud.

