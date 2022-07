Enfin : la carte graphique GeForce RTX 3070 descend à moins de 600 euros

La GeForce RTX 3070 est la carte graphique qui présente le meilleur rapport performances-prix. Très à l'aise pour jouer aux jeux vidéo en définition 2K, elle ne manque pas non plus d'atouts pour améliorer vos séances de télétravail.

C’était attendu, et nous y sommes enfin. Le prix des cartes graphiques se rapproche des niveaux normaux, et pas seulement les modèles les plus onéreux. Les références les plus accessibles sont, elles aussi, entrées dans le territoire des tarifs raisonnables.

Dernier exemple en date : la GeForce RTX 3070. Il s’agit de la carte graphique qui conviendra au plus grand nombre, puisque très à l’aise pour jouer à des jeux en 1440p avec une fréquence d’images élevée. Vous pourrez même goûter aux joies de la 4K grâce à l’intervention du DLSS, la technologie maison de Nvidia qui fait appel à l’intelligence artificielle.

Les points forts de la Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle

La Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle profite actuellement d’une baisse de prix chez Rue du Commerce, pour passer juste sous la barre des 600 euros. En complément, Nvidia vous permet d’obtenir 4 jeux gratuitement depuis son site.

Les points forts de la Gigabyte GeForce RTX3070 Eagle :

Un design sobre et efficace ;

une conception à trois ventilateurs ;

la compatibilité avec les dernières technologies Nvidia.

Un léger overclock

Côté performances, à l’exception d’un petit overclock d’usine, cette carte graphique Eagle est identique à la RTX 3070 Ti de référence. Cela signifie que vous profitez de 6144 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6X, la même mémoire ultra-rapide que les GPU Nvidia RTX 3080 et supérieurs. Fonctionnant sur un bus 256 bits, cela donne à l’Eagle une horloge mémoire à 19 GHz et une bande passante totale de 608 Go/s. L’horloge centrale reçoit ainsi un modeste coup de pouce à 1800 MHz, un overclock de 30 MHz par rapport à la référence.

Le résultat de cette conception est une carte qui chauffe moins. Celle-ci est davantage silencieuse que l’originale, tandis que les performances se révèlent identiques dans les jeux.

Quelles performances ?

Cette carte graphique est légèrement plus puissante que la RTX 3070 de base de Nvidia. Une carte qui se débrouille particulièrement bien en définition 2K, et qui approche les 60 FPS en 4K. Voici quelques benchmarks réalisés lors de notre test de la GeForce RTX 3070 lors de sa sortie.

Sur Red Dead Redemption 2 :

Sur Assassin’s Creed Odyssey

Sur Control, en 4K :

Conception sobre

Avec sa conception efficace à trois ventilateurs et son aspect rectangulaire, cette carte ne remportera aucun prix pour son design révolutionnaire. La gamme Eagle de Gigabyte fait dans l’efficacité. Une fois installée, vous constaterez quand même un peu d’éclairage RGB, périphérique gaming oblige. Une barre oblique bleue s’incline derrière le logo Gigabyte. L’éclairage est toutefois personnalisable avec l’application RGB Fusion 2.0.

À l’arrière, on retrouve une plaque arrière en métal pour aider à dissiper la chaleur. Sur le côté droit, un évent important a été coupé pour permettre le passage de l’air afin de réduire davantage les températures. Comme la série Founders de Nvidia, l’Eagle utilise un circuit imprimé allégé et un dissipateur thermique plus long pour éloigner la chaleur du GPU. Le troisième ventilateur est positionné directement au-dessus de l’évent arrière, assurant à l’air de souffler à travers ses ailettes et les composants. Ce système de refroidissement Windforce 3X est le même que celui de la RTX 3080 Eagle 10G.

Notez que cette carte est épaisse et occupe 2,5 emplacements à l’arrière de la tour. Vous devez donc garder cela à l’esprit si vous avez une carte d’extension directement en dessous. Au dos de la carte, vous trouverez diverses connectiques. Gigabyte a légèrement changé la disposition de la connectique par rapport à l’édition Founders, avec deux ports DisplayPort 1.4 et deux HDMI 2.1. La définition d’image maximale prise en charge est de 7680 × 4320 pixels (ou 8K).

Les technologies Nvidia

Le DLSS est au cœur des cartes Nvidia de dernière génération. Le concept de cette technologie de super-échantillonnage est de réduire la pression exercée sur votre GPU en calculant le rendu de l’image originale à une définition inférieure, puis d’utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer cette image. Cela donne l’illusion qu’elle a été créée à une définition supérieure. Une technologie indispensable pour pouvoir profiter de la 4K dans de bonnes conditions.

Seconde technologie, le Nvidia Broadcast est un outil de premier choix pour les télétravailleurs. Elle apporte des fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de créer un fond vert virtuel, ou encore de supprimer les bruits parasites environnants lors d’appels audio.

Les fans de FPS peuvent également activer Nvidia Reflex et Nvidia Boost dans les jeux pris en charge afin de réduire la latence. Enfin, côté streaming vidéo, la carte gère le décodage AV1 pour profiter des dernières nouveautés de Netflix et des autres principales plateformes de streaming.

Si vous comptez utiliser votre carte graphique pour travailler, sachez que les CGU RTX sont très polyvalents. Les champs d’application tels que la visualisation graphique, l’apprentissage automatique, l’analyse de données et l’intelligence artificielle (IA) exploitent la puissance de calcul de ces cartes et les technologies de Nvidia. On a justement essayé le logiciel Nvidia Canvas pour créer une œuvre numérique, et le résultat vaut le détour.

Enfin du stock sur les cartes graphiques Nvidia

Presque deux ans après leur lancement, les nouvelles cartes graphiques Nvidia reviennent progressivement en stock. Le constructeur a même concocté une page spéciale « Restock & Reloaded » vous permettant de connaître la disponibilité de ses cartes graphiques.