GeForce RTX 4060 Ti en approche : du DLSS 3 encore plus accessible

Depuis le lancement de la GeForce RTX 4070 en avril, nous avons retrouvé un enthousiasme pour les cartes graphiques. Il faut dire que Nvidia semble enfin revenir à des tarifs plus raisonnables pour mettre à jour son PC ou en assembler un nouveau. On le doit notamment à une concurrence accrue de la part d’AMD avec des Radeon RX 6000 trouvables de moins en moins chères.

Une rumeur pointe vers un lancement des GeForce RTX 4060 dès ce mois de mai.

8 à 16 Go de VRAM

D’après le compte MEGAsizeGPU relayé par le site VideoCardz, Nvidia devrait dévoiler trois nouvelles cartes graphiques ce mois-ci : la GeForce RTX 4060 et deux modèles de GeForce RTX 4060 Ti.

Si l’on comprend la série de tweets de l’intéressé, Nvidia devrait lancer la commercialisation de la GeForce RTX 4060 Ti 8 Go au mois de mai. La GeForce RTX 4060 8 Go et une déclinaison 16 Go de la GeForce RTX 4060 Ti seraient commercialisés en juillet. Dans tous les cas, le bus mémoire serait limité à 128 bits, pour une bande passante de 288 Go/s, contre 448 Go/s pour la RTX 3060 Ti.

Le sujet de la mémoire vidéo semble être devenu le seul défaut des GeForce RTX. Certains jeux modernes, poussés par des consoles généreuses en mémoire unifiée, deviennent gourmands en VRAM. C’était notre seul point de reproche de la GeForce RTX 4070.

Nvidia pourrait dévoiler ces nouveautés lors du Computex 2023, le grand salon de l’informatique de Taïwan qui ouvre le 30 mai. La GeForce RTX 4070 a été lancée à 659 euros. Le prix des futures GeForce RTX 4060 reste une grande inconnue.

