Nvidia vous permet d’avoir votre propre ChatGPT gratuit sur votre PC : comment ça marche

Intéressé par ChatGPT mais réticent à partager vos informations privées ? Nvidia propose désormais un moyen d'exploiter votre propre modèle de langage en local, sans compromettre votre vie privée. Le nouvel outil se nomme Chat With RTX.

Envie d’avoir votre propre ChatGPT en local ? Avant tout, pas de jugement, les rêves de chacun sont uniques. Mais, il y a une nouvelle solution. Nvidia vient de lancer pour un outil pour ceux d’entre nous qui aiment tester de l’IA sans quitter le confort de son PC : Chat With RTX. C’est une application qui transforme votre PC en un serveur d’intelligence artificielle, à condition d’avoir un GPU Nvidia sous le capot, évidemment.

Imaginez pouvoir discuter avec votre ordi et lui demander de fouiller dans vos documents ou de résumer une vidéo YouTube sans avoir à lever le petit doigt. C’est précisément ce que propose Chat with RTX. Nvidia appelle ça une démo, mais ne vous y trompez pas, c’est déjà assez puissant et certainement utile.

Mistral ou LLaMA 2 au choix

Alors, ce n’est pas GPT qui est utilisé comme LLM. Ici, on parle de ChatGPT pour que ça plus facilement compréhensible. Les utilisateurs ont le choix entre Mistral et LLaMA 2 (Meta) comme modèles de langage (LLM) pour animer leur Chat With RTX. Ce sont deux LLM open-source.

Après avoir sélectionné un dossier de documents à analyser, vous pourrez interroger le chatbot qui extraira les informations pertinentes. D’ailleurs, ça marche bien en langue française.

Par exemple, si vous demandez à Chat With RTX de trouver les détails de votre vol dans un dossier de vacances, il vous fournira les informations sous forme textuelle et reliera les documents sources pour un accès rapide. De même, il peut résumer un planning d’activités en PDF ou extraire des informations de vidéos YouTube, simplement en insérant le lien dans l’application.

Comme nous l’avons dit au début, Chat With RTX nécessite un GPU Nvidia sur votre ordinateur. Le chatbot est compatible avec tous les modèles des séries RTX 30 et RTX 40 disposant d’au moins 8 Go de VRAM. Les autres conditions requises pour l’installer sont d’avoir Windows 11, au moins 16 Go de RAM et la version 535.11 ou supérieure des pilotes de votre carte graphique.

L’application elle-même est un peu gourmande : 40 Go d’espace de stockage et 3 Go de RAM. Mais le jeu en vaut la chandelle, surtout si vous aimez avoir le contrôle de vos données. Tout se passe localement sur votre machine, donc adieu les soucis de confidentialité liés au cloud. Vous pouvez télécharger l’application ici.

