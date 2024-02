Nvidia App : un nouveau panneau de configuration plus moderne pour votre GeForce

Vieux de plus de 20 ans, le panneau de configuration Nvidia subit se voit progressivement intégré dans une toute nouvelle application qui se veut le centre de contrôle unifié de votre carte graphique, mais aussi de toute la galaxie Nvidia.

Cela fait plus de 20 ans que Nvidia n’a pas changé l’apparence de son panneau de configuration. S’il est fonctionnel et maintenant bourré d’options, à la fois pour les jeux vidéo, mais aussi pour la gestion des couleurs ou des vidéos, il arbore encore en 2024 un design archaïque.

Aujourd’hui, la firme lance la beta d’une toute nouvelle application, Nvidia App, qui tend à moderniser la manière dont vous paramétrez les options de votre carte graphique, en unifiant le panneau de configuration avec l’outil GeForce Experience.

Nvidia App : une app pour les gouverner toutes

Nidia App se veut comme « un centre de contrôle unifié » pour votre carte graphique. Pour chaque jeu, vous pourrez paramétrer les options graphiques du jeu en parallèle à celles déjà proposées par le panneau de contrôle Nvidia. La firme promet ici une interface « 50% plus réactive » dans une application qui occupe « 17 % d’espace disque en moins que GeForce Experience ».

L’application vous proposera ainsi des réglages recommandés selon votre configuration, comme sur GeForce Experience, mais d’autres réglages dits par jeu, ou pour tout le système, pour activer ou non le G-Sync (taux de rafraîchissement variable), le mode de gestion de l’alimentation ou encore la mise à l’échelle de l’image. Et si souhaitez encore plus d’options, le panneau de contrôle Nvidia classique ne disparait pas pour le moment, mais toutes ses options pourront être à terme intégrées à l’application Nvidia.

La page d’accueil vous permettra de lancer tous vos jeux, mais aussi d’installer différents outils proposés par Nvidia : GeForce Now pour le cloud gaming, FrameView pour la mesure avancée des performances ainsi que les différents outils liés à l’IA que son Nvidia Canvas et Omniverse et Broadcast. L’interface de mise à jour des pilotes a, elle aussi, été simplifiée et affiche désormais les nouveautés et correctifs dans deux cadres distincts.

Un overlay plus simple à utiliser

L’application Nvidia hérite de l’interface de superposition (overlay) de GeForce Experience, qui subit ici une importante refonte visuelle. Ainsi, toutes les options d’enregistrement, de replay instantané, de captures d’écran et j’en passe sont plus facilement accessibles avec des raccourcis que vous pouvez modifier à votre guise.

Les options de mesures de performance ont elles aussi été simplifiées, avec la possibilité pour l’utilisateur de choisir quelle métrique il souhaite afficher à l’écran (FPS, utilisation CPU / GPU, latence, fréquence, etc.), mais aussi comment les afficher (taille, localisation, opacité). Toutes ces options sont accessibles via le raccourci Alt + 4.

Deux nouveaux filtres graphiques boostés par l’IA

Deux nouveaux filtres graphiques (freestyle) font leur apparition avec cette nouvelle application. Le premier, RTX Dynamic Vibrance, veut améliorer la vibrance colorimétrique de vos jeux ainsi que leur clarté visuelle tout en préservant leur qualité d’image.

Le second filtre a fait parler de lui ses derniers jours : RTX HDR ajoute du HDR à vos jeux SDR, à la manière du HDR Automatique de Windows 11. Il faudra bien sûr un écran supportant le HDR ainsi qu’une carte graphique RTX pour utiliser la fonctionnalité. Selon les premiers tests, le rendu est ainsi plus fidèle à une image HDR native avec un petit déficit de performances à prévoir.

Vous pouvez d’ores et déjà tester l’application Nvidia dans sa version beta en la téléchargeant sur le site officiel.