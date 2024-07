Nvidia dévoile l’impressionnant dispositif GPU chargé d’animer la Sphère à Las Vegas

Inaugurée l'année dernière, The Sphere avait déjà dévoilé une partie de son impressionnant dispositif technique. Cette semaine, on nous explique toutefois plus en détails quel matériel est utilisé pour animer les 1,2 millions de modules LEDs qui composent le gigantesque écran sphérique de cette salle de concert... atypique.

Vous en avez sûrement entendu parler, et vous l’avez peut-être même vue sur notre chaîne YouTube, la Sphère de Las Vegas fait grand bruit sur les réseaux sociaux depuis son inauguration l’année dernière. Avec ses 112 mètres de haut, ses 157 mètres de circonférence et ses 53 000 m² de surface d’affichage extérieurs, « The Sphere » est bien difficile à ignorer lorsqu’on se promène sur le Strip, cet immense boulevard rendu célèbre par les nombreux hôtels et casinos qu’il relie les uns aux autres en plein coeur de Vegas.

Ce que l’on supposait, mais qui n’avait pas été officialisé jusqu’à présent, c’est que cette salle de concert futuriste est animée par les technologies de Nvidia. Dans un billet de blog publié le 9 juillet dernier, la marque expose en détails le dispositif technique employé pour piloter le gigantesque écran extérieur de la Sphère… mais aussi son titanesque écran interne.

Des cartes graphiques par dizaines et des watts comme s’il en pleuvaient

Car oui, comme nous l’expliquions en vidéo ci-dessous, « The Sphere » arbore deux écrans : un écran « ExoSphere » externe recelant quelques 1,2 million de modules LEDs programmables, comprenant chacun une grappe de 48 LEDs individuelles pour composer ce qui est pour l’instant le plus grand dispositif d’affichage LED au monde ; et un écran interne « Media Plane » de presque 15 0000 m2 affichant pour sa part une définition 16K et diffusant à 60 images par seconde.

Pour gérer cette surface d’affichage monumentale, d’un peu moins de 70 000 m2 au total (extérieur + intérieur), Nvidia s’appuie sur 150 cartes graphiques A6000. Conçus à l’origine pour les data-centers et les supercalculateurs, ces GPUs gèrent à la fois la définition 16 x 16K de l’écran interne « Media Plane », mais aussi les 1,2 millions de modules LEDs installés sur la structure externe du bâtiment.

La marque au caméléon va même plus loin, en indiquant utiliser des logiciels et dispositifs « maison » (des plateformes réseau « DPUs » Nvidia BlueField, mais aussi des interfaces Ethernet « NICs » Nvidia ConnectX-6 Dx, ainsi que le service Nvidia DOCA Firefox et l’outil Nvidia Rivermax) pour gérer le streaming vidéo et veiller que « tous les panneaux d’affichage agissent comme une seule surface synchronisée ».

On apprend enfin que les contenus 16K /60 FPS diffusés dans la salle de The Sphere, sont en réalité capturés en 18K, native et non compressée, à l’aide d’une nouvelle caméra baptisée Big Sky. Cette dernière permet d’obtenir des contenus natifs à diffuser d’un seul bloc sur l’écran géant interne, plutôt que de devoir composer avec plusieurs flux en définition inférieure, qu’il faudrait ensuite assembler et synchroniser les uns aux autres.

Nvidia précise enfin que ces contenus sont retravaillés à l’aide de stations de travail Lenovo motorisées par des GPUs Nvidia A40, et que leur production se fait à l’aide de logiciels personnalisés pour les besoins de la Sphère. Parmi eux l’Unreal Engine, Unity, Touch Designer et Notch, lit-on. La marque reste par contre discrète sur l’épineuse question énergétique et environnementale de The Sphere.

Pour contexte, les GPUs Nvidia A6000 affichent chacun une enveloppe thermique d’environ 300 W, et pourraient donc consommer à eux seuls près de 45 000 W selon ExtremeTech. Il y a quelques mois, PCGamer estimait enfin que The Sphere engloutit environ 28 000 000 de watts lors de ses pics de consommation. Une consommation due à ses besoins massifs en termes d’affichage, certes, mais aussi aux 167 000 haut-parleurs individuels disséminés partout dans la salle, et installés, pour une partie d’entre eux, directement dans les 20 000 sièges à Audio 3D fixés dans les gradins.