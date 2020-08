Nvidia : de l’IA et de la réalité virtuelle au programme de la prochaine GTC

C'est officiel, Nvidia organisera bien une nouvelle conférence dédiée avant tout au public professionnel. La prochaine GTC se tiendra ainsi entre les 5 et 9 octobre prochain, au travers de conférences préparées aux quatre coins du globe et retransmises en ligne.

Nvidia s’avance vers une fin d’année chargée. Alors que la firme tiendra déjà une conférence dédiée aux joueurs le 1er septembre prochain, pour la présentation de ses très attendues GeForce RTX 3000, voilà que la firme se fixe un nouveau rendez-vous. Entre les 5 et 9 octobre prochains, le groupe tiendra ainsi une nouvelle édition de sa GTC. Cet événement supplémentaire aura pour but de compléter celui tenu en mai. Pour rappel, il avait été l’occasion d’annoncer la Tesla A100, première carte graphique sous architecture Ampère et premier GPU à profiter, chez Nvidia, de la gravure en 7 nm.

De l’IA, de la science des données, de la VR et bien d’autres choses abordées au cours de 500 sessions

Cette seconde conférence GTC de 2020 permettra à Nvidia d’aborder une grande variété de sujets allant de l’IA, aux technologies graphiques, en passant par l’informatique de pointe, les sciences des données, le réseautage, les machines autonomes ou encore la réalité virtuelle (VR), et ce, au travers de quelque 500 sessions organisées sur un total de cinq journées. Le public ciblé n’est autre que le monde de l’industrie et celui des affaires, mais aussi les administrations et autres services gouvernementaux, ainsi que les développeurs.

« La GTC est la seule conférence qui réunit les principaux développeurs, les principaux décideurs du monde des affaires et des gouvernements, les experts des institutions de recherche et les principaux fournisseurs de plateformes pour faire progresser la recherche de pointe dans les principaux domaines technologiques », a indiqué Greg Estes, co-dirigeant du marketing chez Nvidia. « Nous sommes ravis de pouvoir partager l’incroyable travail de plus de 500 experts de Nvidia et de notre communauté mondiale pour résoudre les défis les plus ardus du monde d’aujourd’hui ».

L’événement sera constitué d’un patchwork de conférences hétéroclites, certaines auront été tournées en amont, d’autres seront retransmises en direct, explique pour sa part KitGuru. De nombreuses compagnies, partenaires de Nvidia seront enfin de la partie, à commencer par Microsoft, Google Cloud, AWS, Oracle, Facebook, Dell, HP, VMWare, Cisco, Lenovo, ASUS ou encore IBM.

Si vous souhaitez suivre cette GTC, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site officiel de Nvidia.