Oneplus dévoile son dernier horcrux, une montre connectée Harry Potter

J'imaginais J. K. Rowling avec une Apple Watch. J'avais tout faux. OnePlus vient d'officialiser sa Watch aux couleurs d'Harry Potter.

J’aimerais dire qu’il m’a fallu me battre avec mes collègues pour faire cette news mais je ne peux cacher plus longtemps la terrible vérité : je ne suis pas le seul fan de Harry Potter de la rédaction, nous sommes au moins trois, néanmoins la montre de OnePlus ne fait pas rêver les foules. Elle a obtenu 6/10 dans notre test, c’est malheureusement mérité. N’empêche qu’en tant que fan de Harry Potter, il fallait vous parler de ce nouveau produit.

La OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition

C’est fait, OnePlus a officiellement dévoilé sa montre OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition. Le constructeur chinois s’est associé à une des plus grosses licences au monde. C’est une OnePlus Watch qui a été personnalisée.

Comme vous pouvez le voir, le bracelet en cuir reprend le logo Harry Potter, tandis qu’il est possible de changer l’interface utilisateur en offrant des options de cadran avec les maisons de Poudlard telles que Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard ou Serdaigle. L’ensemble paraît soigné.

Ce qui est d’ailleurs… très étrange comme approche. En effet, les sorciers, avec leurs baguettes et leurs enchantements, ont pitié des moldus et de leur pitoyable technologie. Peut-être que la magie est si satisfaisante que même les technologies les plus tentantes pâlissent pitoyablement en comparaison. Voilà qu’on nous sort une montre connectée pour les sorciers, les sorcières et les moldus.

La magie est le contraire de la technologie

Comme le dit J. K. Rowling, « Lorsque votre journal contient des images animées et que des objets du quotidien vous parlent parfois, Internet ne semble pas un endroit particulièrement excitant. ». Selon elle, la magie est le contraire de la technologie. Pourtant, rappelez-vous du vieil apophtegme : « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » (une citation de l’auteur de science-fiction Arthur C. Clarke).

Bref, les fans d’Harry Potter apprécieront le geste. Malheureusement, les fans de technologie ne seront pas emballés par l’objet. Comptez 16 999 roupies indiennes, soit 200 euros enciron.