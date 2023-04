OnePlus Nord 3 : un excellent rapport équipement-prix se dessine

Après le OnePlus Nord CE 3 Lite, le Nord 3 « tout court » va bientôt s'installer dans le catalogue du constructeur chinois. On en sait aujourd'hui plus sur l'appareil, sa fiche technique et son placement tarifaire.

Maintenant que le OnePlus Nord CE 3 Lite est connu de nos services (nous l’avons pris en main il y a quelques jours), nous voici confronté à une nouvelle fournée d’informations concernant son grand frère, le OnePlus Nord 3. Attendu avant l’été, d’abord en Inde, l’appareil devrait proposer une fiche technique plutôt flatteuse pour un tarif logiquement inférieur à 500 euros.

C’est sur Twitter que Yogesh Brar nous transmet des détails concernant le futur OnePlus Nord 3. Le leaker, contributeur régulier pour le site spécialisé 91Mobiles, détaille les contours de l’appareil et surtout de sa fiche technique. On y découvre le portrait robot d’un smarpthone milieu de gamme appétissant, que OnePlus aurait commencé à tester en vue de son lancement en Inde et sur les autres marchés.

Une fiche technique bien balancée et un prix raisonnable ?

Le OnePlus Nord 3 pourrait ainsi compter sur une dalle AMOLED de 6,7 pouces pour 1240 x 2772 pixels, capable de monter à 120 Hz. Sous cet écran serait logé un processeur MediaTek Dimensity 9000 alimenté par une batterie de 5 000 mAh compatible avec une charge rapide en 80 W.

Côté photo, l’appareil s’appuierait sur un trois caméras arrière : un capteur principal de 64 Mpx, un module (vraisemblablement ultra grand-angle) de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. En façade, dans un poinçon percé en haut d’écran, on retrouverait enfin une caméra selfie de 16 Mpx.

OnePlus has started testing Nord 3 in India and global markets. Something many of you have been waiting for. Launch window: 6-8 weeks from now Specs:

– 6.7" 1.5K AMOLED, 120Hz

– MediaTek Dimensity 9000

– 64+8+2MP rear

– 16MP selfie

– 5,000mAh battery, 80W Price: ₹30-40k — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 13, 2023

Comme le précise GSMArena, ces spécifications sont identiques à celles du OnePlus Ace V2, lancé récemment en Chine. Selon toute logique, le OnePlus Nord 3 serait donc un OnePlus Ace V2 « rebrandé ». Une pratique courante chez les constructeurs chinois.

Le OnePlus Ace 2V, lancé en Chine le mois dernier // Source : OnePlus via GSMArena

Quoi qu’il en soit, le OnePlus Nord 3 arriverait sur le marché indien d’ici 6 à 8 semaines, d’après Yogesh Brar. Autrement dit, nous devrions en savoir plus d’ici la fin mai ou le début du mois de juin. L’appareil devrait enfin se monnayer entre 30 000 et 40 000 roupies, soit entre 330 et 440 euros HT.

