Un nouveau OnePlus annoncé en Chine pourrait remplacer votre clé de voiture

Évoqué depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux chinois, le OnePlus Ace 2V vient d'être officiellement annoncé en Chine ce mardi 7 mars et pourrait vendu comme le Nord 3 à l'international. Un smartphone qui pourrait se démarquer par sa fonction clé de voiture pour certains véhicules chinois.

OnePlus multipliait les visuels promotionnels depuis une semaine sur les réseaux sociaux chinois. Mardi 7 mars, la marque détenue par le géant BBK a enfin officialisé son nouveau smartphone OnePlus Ace 2V. Un modèle censé être une version édulcorée et moins chère du Ace 2, sorti début février 2023… avec une option clé de voiture en plus.

Le smartphone sera vendu dès le lundi 13 mars en Chine, selon Gizmochina. Toutefois, le leaker Max Jambor avançait fin février sur son compte Twitter que ce modèle pourrait également sortir à l’international dès juillet 2023 sous le nom de OnePlus Nord 3.

Un faux jumeau du Ace 2

S’il est censé être le petit frère du OnePlus Ace 2, le Ace 2V ressemble plutôt à son faux jumeau : si ses composants internes sont très similaires, le design du plus récent est très différent. On se retrouve donc avec un smartphone au dos en verre avec écran de 6,74 pouces contre au taux de rafraichissement de 120 Hz pour un poids un peu plus léger de 191 grammes. Mais là où l’écran du Ace 2 se courbe sur les côtés, celui du Ace 2V est plat, entouré de bordures plates en métal. L’Alert Slider de OnePlus est quant à lui toujours présent.

De même, le processeur interne change : on passe du Snapdragon 8+ Gen 1 au Dimensity 9000 sur le Ace 2 V. En termes de photo, un poinçon central est présent pour la caméra selfie de 16 mégapixels. Au dos, deux grands ronds noirs réunissent les trois petites lentilles photo : un module grand-angle de 64 mégapixels accompagné d’un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels.

Le OnePlus Ace 2V sera vendu en Chine pour l’équivalent de 310 à 380 euros (après conversion depuis le yuan) selon les trois variantes de mémoire vive et de stockage : 12 Go + 256 Go, 16 Go + 256 Go ou 16 Go + 512 Go.

Votre smartphone comme clé de voiture

En revanche, une autre caractéristique pourrait le différencier des autres smartphones de ses concurrents sur le marché chinois : la possibilité d’utiliser ce OnePlus Ace V2 comme clé de voiture pour certains modèles de véhicules.

C’est en tout cas ce que rapporte le site d’information chinois IT House, reprenant des visuels partagés par OnePlus sur les réseaux sociaux. Sur les deux images, la marque évoque la compatibilité du smartphone avec deux technologies de deux constructeurs de voitures chinoises différents : le Ace 2V pourrait être utilisé comme clé pour des véhicules de la marque Ideal via sa connexion Bluetooth et l’application « Ideal Car », ainsi que pour des véhicules de la marque BYD via sa puce NFC. Les visuels précisent aussi que cette fonctionnalité serait utilisable même sans réseau.

Si la fiche technique du smartphone mentionne bien une compatibilité avec la technologie eSE, dédiée notamment à sécuriser une connexion NFC pour ouvrir une voiture, cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible à la sortie du OnePlus Ace 2V puisque la marque n’a pas communiqué plus sur cette fonction. Toutefois, la présence d’une option semblable au Car Key d’Apple reste encore assez rare sur le marché des smartphones Android. Reste à savoir si de tels partenariats seront noués avec d’autres constructeurs pour la version internationale de ce modèle.

Toutes les caractéristiques du OnePlus Ace 2V :

Écran Amoled de 6,74 pouces ;

Résolution de 2 772 x 1 240 pixels ;

Taux de rafraichissement de 120 Hz ;

Poids de 191 grammes ;

Interface ColorOS 13 (Android 13) ;

Puce MediaTek Dimensity 9000, compatible 5G ;

12 ou 16 Go de RAM ;

256 ou 512 Go de stockage ;

Trois caméras au dos : Un module grand-angle de 64 mégapixels ; Un module ultra grand-angle de 8 mégapixels ; Un module macro de 2 mégapixels ;

Une caméra sur le devant : Un module grand-angle de 16 mégapixels,

Batterie de 5 000 mAh avec recharge jusqu’à 80 W ;

NFC, Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6 ;

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran ;

Disponible en vert ou noir.

