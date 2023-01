OnePlus présentera bien plus que son OnePlus 11 la semaine prochaine

Aux côtés du OnePlus 11, la marque chinoise prévoit de dévoiler deux nouvelles paires d'écouteurs et un nouveau smartphone au cours de deux conférences distinctes tenues le même jour. On fait le point.

Alors qu’on sait déjà que OnePlus lancera officiellement ses OnePlus 11 sur le marché mondial le 7 février prochain — accompagné des OnePlus Buds Pro 2 — il ne s’agira pas du seul événement organisé par la marque cousine d’Oppo. En effet, comme le rapporte le site GSMArena, si le marché mondial — en dehors de la Chine– aura droit au OnePlus 11, la firme organisera le même jour une conférence en Chine pour dévoiler le OnePlus Ace 2 et une autre paire d’écouteurs sans fil, les OnePlus Buds Ace.

Concrètement, le OnePlus Ace 2 devrait être le même modèle que le OnePlus 11R et devrait être annoncé également lors de la conférence internationale de OnePlus, dans le cadre du lancement de la gamme OnePlus 11. Comme l’indique GSMArena, OnePlus a déjà partagé une partie de sa fiche technique qui devrait comprendre un écran LCD LTPS à 120 Hz, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 100 W, jusqu’à 16 Go de RAM et une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Concrètement, il devrait ainsi s’agir d’un modèle plus accessible que le OnePlus 11 classique qui devrait quant à lui embarquer la puce la plus récente de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2.

Une nouvelle paire d’écouteurs sans fil

Aux côtés de ce smartphone positionné à l’entrée du segment haut de gamme, OnePlus devrait également dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Certes, c’est également le 7 février que l’on attend le lancement mondial des OnePlus Buds Pro 2, mais la firme réserverait au marché chinois une nouvelle paire d’écouteurs true wireless, les OnePlus Buds Ace.

Là aussi, OnePlus a déjà partagé quelques informations au sujet de ces futurs écouteurs. Les OnePlus Buds Ace profiteront ainsi d’un total de 36 heures d’autonomie grâce au boîtier de recharge. Ils seront par ailleurs dotés d’une fonction de réduction de bruit active et d’une connectivité Bluetooth 5.3 avec un mode faible latence annoncé par OnePlus de l’ordre de 47 ms.

Surtout, en termes de design, les OnePlus Buds Ace se rapprochent fortement des OnePlus Nord Buds, lancés en France en mai 2022 au prix de 49 euros. Il est donc probable que les écouteurs arrivent également dans les prochains mois dans l’Hexagone sous la gamme OnePlus Nord.

