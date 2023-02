Cette sérieuse rivale de la Tesla Model 3 a ce petit quelque chose en plus… qu’Elon Musk ne veut pas

Quatre ans après sa révélation, la BYD Han s'offre un léger restylage de mi-carrière pour son arrivée officielle en France. Au programme pour cette voiture électrique chinoise qui promet d'être aussi bonne qu'une Tesla Model S pour le prix d'une Model 3 : un confort amélioré ainsi que l'arrivée d'Apple CarPlay et Android Auto ainsi que de la clef virtuelle Apple CarKey.

BYD fait sans doute partie des constructeurs dont vous devrez pas mal entendre parler au cours des prochaines années. Et pour cause, la firme chinoise, fondée en 1995 commence tout doucement à envahir le marché européen, comme l’a fait MG notament avant elle. Un développement suivi de près par les spécialistes, qui a alors commencé par la Norvège, mais qui s’accélère, alors que la marque était présente lors du dernier Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre.

Nouveau style et système d’info-divertissement amélioré

Plusieurs modèles étaient alors exposés, à savoir le SUV Tang, l’Atto 3 ainsi que la Han, une berline électrique rivale de la Tesla Model S. Dévoilée en 2019 lors du salon de Shanghai, celle-ci s’offre en ce début d’année un léger restylage de mi-carrière, qui devrait sans aucun doute profiter à l’Europe et à la France. Rappelons, en effet, qu’elle est actuellement commercialisée dans l’hexagone.

Et cela commence par un design très légèrement retravaillé, comme l’explique le site chinois It Home qui relaie les premières informations. S’il ne faut pas s’attendre à un changement radical, cette nouvelle version s’offre notamment une inédite teinte de carrosserie Bleu Glacier. Comme le précise Car News China, les nouvelles versions offrant une autonomie de 506 et 605 kilomètres sur le cycle chinois CLTC reprennent les éléments esthétiques de la Genesis Edition coiffant la gamme.

À en croire les premières images floutées visibles sur le net, les évolutions esthétiques demeurent tout de même très discrètes. Et pour cause, nous retrouvons une face avant qui semble strictement identique à la berline électrique que nous avions pu découvrir Porte de Versailles à l’automne dernier. En revanche, il se passe pas mal de choses dans le poste de conduite, même si l’on suppose que la présentation ne devrait pas trop changer, comme pour le design extérieur.

Apple et Google font leur arrivée

Selon les premières informations, cette nouvelle version sera enfin compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. A priori, ces deux fonctions devraient arriver sur toute la gamme (Han, Tang et Atto 3) via des mises à jour OTA. Une belle avancée qui permet à la berline de prendre une petite longueur d’avance sur Tesla, qui ne propose toujours pas cette fonctionnalité. De plus, le système d’info-divertissement livré de série ne nous avait pas particulièrement emballé durant notre première prise en mains, la présence de ces deux fonctions permet alors d’améliorer considérablement l’expérience.

L’autre grande nouveauté, c’est la présence d’un modem 5G au lieu de 4G pour les données, ce qui permet une meilleure connexion, notamment pour l’affichage de la carte ou encore les fonctions connectées comme le streaming vidéo.

Et surtout… la compatibilité avec Apple CarKey. C’est rare pour être souligné, puisqu’il n’y a pas beaucoup de voitures à travers le monde qui intègre cette fonctionnalité.

Lancement en mars

Autre bonne nouvelle, la BYD Han restylée est désormais compatible avec la connectivité 5G ce qui permet une meilleure connexion, notamment pour l’affichage de la carte ou encore les fonctions connectées comme le streaming vidéo. Elle fait aussi évoluer sa dotation technologique avec l’arrivée d’un système de détection des angles morts.

Mais ce n’est pas tout, car elle s’offre également une toute nouvelle suspension en alliage, livrée de série sur toutes les version. De son côté, la variante traction (indisponible à la vente en Europe) profite d’un amortissement adaptatif de série également.

La gamme de motorisations ne change quant à elle pas d’un iota pour la berline, également proposée avec une transmission intégrale. Les puissances sont alors comprises entre 180 et 380 kW (environ 245 et 516 chevaux) pour un couple maximal de 350 à 700 Nm.

Trois niveaux d’autonomie sont également disponibles, à savoir 506, 605, and 715 kilomètres, selon le cycle chinois CLTC. Il faut alors plutôt tabler sur 430, 514 et 607 kilomètres WLTP. En France, seule la version 4WD (transmission intégrale) est mentionnée sur le site de la marque, avec une autonomie de 521 kilomètres. Il s’agit alors de la version chinoise de 610 kilomètres d’autonomie. La version de 715 kilomètres d’autonomie (qui donnerait environ 600 km en homologation européenne) à propulsion n’est pas proposée en Europe.

À titre de comparaison, la Tesla Model S peut parcourir jusqu’à 634 kilomètres pour un 0 à 100 km/h réalisé en 3,2 secondes dans sa version standard, contre 3,9 secondes pour la Han à quatre roues motrices.

Si l’autonomie de la berline chinoise ne semble pas changer selon les premières informations, celle-ci s’offre désormais une pompe à chaleur, qui aide à réduire la consommation liée au chauffage et à la climatisation et qui devrait donc avoir un imact sur la distance pouvant être parcourue en une seule charge. Le volant chauffant fait également son arrivée, de même qu’un nouveau système audio.

La voiture devrait être officiellement dévoilée au cours des prochaines semaines, alors que son lancement est prévu dans le courant du mois de mars. Les tarifs n’ont pas encore été indiqués pour cette nouvelle BYD Han EV, mais il devrait tourner autour des 225 000 yuans, soit environ 30 650 euros. Un prix encore plus abordable que la Model 3, mais il faut se rappeler que celui-ci pourrait être bien plus élevé en Europe, comme c’est le cas pour l’actuelle version, avec une différence de 27 500 euros environ. Reste à savoir quand l’arrivée de cette version est prévue sur le Vieux Continent.

