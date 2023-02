OnePlus Nord 3 : Amoled ou IPS ? Les fuites se contredisent

Les spécifications techniques du prochain smartphone de milieu de gamme se précisent au fil des fuites : cette fois-ci, c'est une fiche technique quasi complète qui se profile, bien que les fuites ne soient pas d'accord. Le OnePlus Nord 3 pourrait bien régler quelques défauts du Nord 2 sorti l'année dernière.

Après un très bon OnePlus Nord 2, on s’attend à ce que OnePlus soit de retour avec un nouveau smartphone de milieu de gamme : le OnePlus Nord 3. Quelques fuites viennent révéler les détails de ce prochain modèles, comme celle de MySmartPrice en collaboration avec le leaker OnLeaks.

Le principal défaut de l’écran serait corrigé

L’année dernière, nous reprochions à l’écran du Nord 2 son taux de rafraîchissement de 90 Hz, là où nous aurions pu avoir droit à du 120 Hz. Ce serait désormais le cas sur cette nouvelle version. Il s’agirait d’une dalle Amoled de 6,72 pouces en définition Full HD. Toutefois, de précédentes fuites indiquaient que l’écran serait du LCD IPS et une autre d’il y a quelques jours parlait d’une diagonale de 6,5 pouces. Il va donc falloir attendre avant d’avoir le fin mot de l’histoire à propos du OnePlus Nord 3, mais OnLeaks est réputé pour sa fiabilité à toute épreuve.

Côté photo, on aurait droit à un capteur photo principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un macro de 2 Mpx. Sur l’autre face, un capteur de 16 Mpx serait logé en poinçon sur ce smartphone OnePlus.

Le OnePlus Nord 3 aurait toujours plus de RAM

Cette fuite indique que le OnePlus Nord 3 disposerait d’un SoC huit cœurs Dimensity 9000 de MediaTek. Néanmoins, une fuite précédente révélait qu’il s’agirait d’un SoC Snapdragon 695. Sur les configurations disponibles, deux existeraient : l’une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, l’autre avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. D’un autre côté, les précédentes révélations penchaient davantage pour 12 Go de RAM.

Sur la batterie, elle aurait une capacité de 5000 mAh et pourrait être rechargée à une puissance maximale de 80 W en USB-C : on est loin des 150 W annoncés par le leaker Digital Chat Station en mars dernier. On trouverait sur le OnePlus Nord 3 un capteur d’empreintes digitales sur le côté ainsi qu’un port audio 3,5 mm.

Autre grande interrogation qui se pose : celle du prix. Alors que nombre de constructeurs ont augmenté leurs tarifs avec les nouvelles versions de leurs smartphones, OnePlus pourrait faire de même. Pour rappel, le OnePlus Nord 2 était sorti à 400 euros en juillet 2021. Alors que le secteur des nouvelles technologies traverse lui aussi une période d’inflation, le fabricant pourrait être contraint à faire quelques concessions pour conserver ce prix. Cela pourrait passer par le choix de l’IPS au lieu de l’Amoled pour l’écran par exemple.

