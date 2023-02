OnePlus Nord 3 : il se montre encore moins frileux sur l’écran et la recharge

De nouvelles rumeurs précisent l'arrivée du OnePlus Nord 3. Un smartphone milieu de gamme très attendu après un Nord 2 réussi qui avait tout de même quelques défauts. Le 120 Hz ferait enfin son apparition et la puissance de charge serait améliorée.

Lors de l’été 2021 était sorti le OnePlus Nord 2 : un smartphone milieu de gamme de OnePlus avec des performances au top, tout en maintenant un prix accessible. Le OnePlus Nord 3 pourrait s’inscrire dans cette même lignée, après un modèle haut de gamme comme le OnePlus 11 très réussi. Le leaker Gadgetsdata a publié sur Twitter des spécifications techniques qui seraient au rendez-vous sur ce futur smartphone OnePlus. Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes.

Le OnePlus Nord 3 aurait droit à du 120 Hz

Lors de notre test du OnePlus Nord 2, nous avions déploré l’absence d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, celui-ci étant cantonné à 90 Hz. Selon Debayan Roy (Gadgetsdata), l’écran 6,5 pouces Full HD Amoled aurait droit à ses 120 Hz. Des informations en accord avec de précédentes rumeurs datant de mars 2022. Toutefois, le leaker réfute la définition 1,5K anoncée.

Sur la partie photo, rien ne changerait : il y aurait sur la face arrière un capteur photo principal de 50 Mpx, un capteur de 8 Mpx (qui pourrait être l’ultra-grand-angle) ainsi qu’un capteur qualifié d’« inutile » par le leaker. On pense qu’il s’agit du capteur monochrome de 2 Mpx qui se trouvait déjà dans le Nord 2. Le capteur selfie serait en 32 Mpx.

Des performances améliorées

Côté performances, le OnePlus Nord 2 aurait droit à une puce MediaTek : ce serait la Dimensity 8100 Max ou la Dimensity 8200. La première, on la retrouve dans l’Oppo Reno 8 Pro, tandis que la seconde a été dévoilée en décembre dernier. Pour alimenter le tout, la batterie aurait une capacité de 4500 ou 5000 mAh. Elle pourrait être rechargée à une puissance maximale de 100 W, contre 67 W pour le Nord 2.

Les précédentes rumeurs parlaient d’une mémoire vive de 12 Go en LPDDR5 avec 256 Go de stockage UFS 3.1. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ne serait en revanche pas impossible. Dans ses cartons, le constructeur aurait également le OnePlus Nord CE 3, alternative du Nord 3, mais à moins de 400 euros.

