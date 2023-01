OnePlus Nord CE 3 : sa date de sortie se précise toujours plus

Selon MySmartPrice, le OnePlus Nord CE 3 devrait être lancé en Inde d’ici juin ou juillet 2023. Il n’y a pas de raison apparente à ce que ce futur milieu de gamme ne débarque pas en Europe.

La prochaine offensive de OnePlus sur le segment du milieu de gamme pourrait intervenir dans le courant de l’été 2023. Et plus précisément entre juin et juillet, si l’on en croit les informations délivrées par MySmartPrice. Le média croit en effet connaître la date de lancement, en Inde, du OnePlus Nord CE 3.

Pour rappel, cette gamme de téléphones OnePlus cherche à proposer une alternative classique mais solide, le tout à moins de 400 euros. L’an passé, le OnePlus Nord CE 2 – officialisé en février 2022 – nous avait globalement convaincus, sans non plus nous éblouir : la proposition était maîtrisée… mais sans prise de risque pour se démarquer.

Des phases de test en cours

Son successeur, le OnePlus Nord CE 3, va donc tenter de hausser le niveau. MySmartPrice indique par ailleurs que des phases de tests ont actuellement lieu en Inde. Un nom de code a même été donné à l’appareil : Larry. Si des leakers croisent ce patronyme dans les prochains mois, faire le lien avec le Nord CE 3 ne devrait pas être trop compliqué.

En novembre 2022, une importante fuite a révélé une flopée de caractéristiques relative à ce modèle. Son écran subirait notamment de profonds changements, avec une diagonale plus grande de 6,7 pouces pour un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz. En revanche, OnePlus troquerait l’OLED… contre une technologie LCD IPS.

Ce choix pourrait paraître étonnant, mais l’idée ici est de proposer une plus grande surface d’affichage grâce à un écran plus grand, ainsi qu’une sensation de fluidité accrue apportée par le 120 Hz. Pour ne pas faire exploser la note et contenir le prix du téléphone, le LCD serait alors privilégié à l’OLED. Un petit risque pris par OnePlus si c’est le cas.

Un jeu à muscler

Du côté du processeur, le Snapdragon 695 pourrait être de la partie, accompagné d’un triple capteur photo : 108 mégapixels pour la caméra principale, 2 mégapixels pour les capteurs macro et profondeur – on doute forcément de l’utilité des deux derniers. De son côté, la batterie de 5000 W serait rechargée grâce à un puissant bloc de 67 W.

Il n’y a pas de raison apparente à ce que le OnePlus Nord CE 3 ne sorte pas en France. Son prédécesseur avait bel et bien été commercialisé par chez nous. On s’attend donc à ce que le millésime 2023 l’accueille à bras ouverts : il faudra pour l’occasion muscler son jeu comme il se doit compte tenu des belles références appartenant au milieu de gamme.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.