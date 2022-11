OnePlus Nord CE 3 : on sait à quoi ressemble le prochain milieu de gamme de OnePlus

OnePlus s'apprête à revenir sur le milieu de gamme avec son Nord CE 3. Ce nouveau smartphone abordable n'a aujourd'hui plus tellement de secrets pour nous, son design et ses principales spécifications ayant été dévoilées par l'association du leaker OnLeaks et du site spécialisé 91Mobiles.

Que faut-il attendre du OnePlus Nord CE 3 ? Un smartphone milieu de gamme en légère régression par rapport à son prédécesseur. C’est ce que l’on déduit en tout cas de la fiche technique dévoilée qui parvient cette semaine jusqu’à nous.

Si ces informations en fuite se confirment, l’appareil abandonnerait l’écran AMOLED Full HD+ et 90 Hz de 6,43 pouces installé sur le Nord CE 2. À la place, une dalle un peu plus grande et plus rapide de 6,7 pouces, montant à 120 Hz… mais limitée à la technologie LCD IPS, moins flatteuse pour les rétines.

Un smartphone équilibré à moins de 300 euros ?

Sous cet écran, l’appareil miserait toutefois sur un Snapdragon 695, en lieu et place du SoC MediaTek Dimensity 900 de son grand frère. Un peu plus rapide sur le papier, cette puce de milieu de gamme signée Qualcomm devrait offrir une bonne réactivité à l’appareil.

Elle serait couplée dans le cas présent à un maximum de 12 Go de mémoire vive, tandis que la capacité de stockage maximale de ce OnePlus Nord CE 3 serait de 256 Go. Une fiche technique équilibrée dans l’ensemble, donc.

Sur le plan photo, nous pourrions en revanche manquer un peu de polyvalence. L’appareil s’appuierait sur un capteur principal de 108 Mpx, auxquels seraient adjoints un capteur macro de seulement 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx également.

En façade, un capteur selfie de 16 Mpx est enfin prévu. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la recharge rapide 67 W. Côté logiciel, le OnePlus Nord CE 3 profiterait pour le reste d’Android 13 et de l’interface logicielle Oxygen OS 13 de OnePlus.

Attendu en début d’année prochaine, vraisemblablement sous la barre des 300 euros, ce nouveau smartphone accessible serait enfin pourvu d’un design revu en profondeur. OnePlus reviendrait à un châssis plus rectiligne, orné à son verso de deux emplacements circulaires voués aux capteurs photo. Comme le souligne GSMArena, ce look rappelle un peu ce que proposait le OnePlus X en 2015.

