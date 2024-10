OnePlus 13R : les premières rumeurs sérieuses sur le prochain smartphone Premium

Le OnePlus 13R fait déjà parler de lui alors que son prédécesseur, le OnePlus 12R est disponible depuis quelques mois maintenant.

Le OnePlus 12R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Selon les informations du célèbre leaker Digital Chat Station, ce nouveau modèle pourrait bien bousculer les codes du segment milieu de gamme premium. Attendu pour début 2025, le OnePlus 13R qui viendra remplacer le OnePlus 12R s’annonce comme un appareil aux caractéristiques techniques impressionnantes, tout en conservant un positionnement tarifaire assez attractif.

L’une des principales nouveautés du OnePlus 13R serait l’intégration du futur processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite (ou Gen 4). Cette puce, qui n’a pas encore été officiellement dévoilée, promet des performances et une efficacité énergétique nettement supérieures à la génération actuelle.

Toutefois, certaines sources évoquent la possibilité que OnePlus opte finalement pour le Snapdragon 8 Gen 3 sur les marchés internationaux, afin de maintenir un prix compétitif. Dans tous les cas, le OnePlus 13R devrait offrir une puissance digne des meilleurs smartphones du moment.

Un écran de haute qualité et une autonomie généreuse

Le OnePlus 13R serait équipé d’un écran « 1,5K » (entre la définition Full HD+ et la Quad HD+) parfaitement plat, vraisemblablement de technologie AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement d’au moins 120 Hz. Cette dalle, qui pourrait être fournie par le fabricant chinois BOE.

L’un des points forts du OnePlus 13R pourrait bien être son autonomie. Le smartphone serait en effet doté d’une imposante batterie de 6000 mAh soit 500 mAh de plus que son prédécesseur. Cette capacité et surtout la meilleure gestion de la consommation d’énergie opérée par le processeur devrait permettre au OnePlus 13R de tenir facilement une journée complète d’utilisation intensive, voire plus. En outre, certaines rumeurs évoquent la présence d’une charge rapide filaire de 100W et sans fil de 50W.

Un module photo à deux capteurs et donc potentiellement controversé

Le système photographique du OnePlus 13R pourrait marquer une rupture avec les précédents modèles de la marque. Rappelons que le OnePlus 12R propose une configuration de 50+8+2 mégapixels. Selon les informations disponibles, l’appareil serait équipé de deux capteurs car l’ultra grand angle n’est pas évoqué. Il y aurait un Sony IMX906 de 50 mégapixels pour l’objectif principal, et un Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels pour le téléobjectif.

Le OnePlus 12R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si cette rumeur se confirme, OnePlus ferait le pari d’une combinaison objectif principal + téléobjectif, jugée par certains plus polyvalente que l’association classique objectif principal + ultra grand-angle. Il est vraiment que l’on s’est habitué à trouver un capteur ultra grand-angle sur tous les segments de marché des smartphones à l’exception des modèles d’entrée de gamme.

Malgré ces améliorations techniques, le OnePlus 13R devrait conserver un prix relativement abordable pour un smartphone aux caractéristiques haut de gamme. Si l’on se fie au positionnement du OnePlus 12R, on peut s’attendre à un tarif aux alentours de 700 euros. Toutes ces rumeurs restent bien évidemment à confirmer d’ici quelques mois lors de l’officialisation de l’appareil.