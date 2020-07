OnePlus Nord : nom officialisé et premier aperçu de la face avant dévoilé par la marque

Dans le premier épisode du documentaire New Beginnings racontant l'histoire du OnePlus Nord, le nom du futur du smartphone abordable est non seulement officialisé, mais on découvre également la face avant de l'appareil avec son double trou dans l'écran pour loger l'appareil photo frontal.

« OnePlus Nord ». Comme de nombreuses informations le laissaient entendre récemment, c’est bel et bien ainsi qu’il faudra appeler le prochain smartphone abordable de la marque. L’entreprise a en effet diffusé le premier des quatre épisodes du documentaire New Beginnings racontant les coulisses de la conception de ce produit.

Or, c’est justement à cette occasion que l’on entend le cofondateur de la firme, Pete Lau, appeler le smartphone par son nom commercial. « Nous lançons le OnePlus Nord », affirme-t-il ainsi.

Aperçu de la face avant du OnePlus Nord

Ce n’est toutefois pas la seule information que renferme le documentaire. Une indication sur le prix est notamment donnée. Pete Lau explique en effet que « Nord sera notre premier produit sous la barre des 500 dollars au cours des récentes années. Pour OnePlus et toute l’équipe, c’est un énorme défi ». On admettra ici qu’il ne s’agit pas d’une surprise et que pour se considérer comme étant abordable, un smartphone a en effet intérêt à ne pas dépasser ce tarif.

Plus intéressant encore, ce premier épisode dévoile un premier aperçu réel de la face avant du OnePlus Nord avec, comme cela avait été pressenti il y a quelques jours, un écran percé par une double bulle dans le coin supérieur gauche pour loger les deux capteurs photo frontaux.

Cependant, en écoutant les conversations des responsables de la marque à ce moment du documentaire, on comprend que c’est un prototype que l’on aperçoit ici. Ne soyez toutefois pas déçu, tout porte à croire que le design final du OnePlus Nord n’a pas beaucoup évolué. Sans doute faut-il s’attendre à quelques affinements esthétiques.

Un double appareil photo en façade

Concernant le double appareil photo en façade, il faudrait s’attendre, aux dernières nouvelles, à un capteur principal de 32 mégapixels pour les selfies. Il serait accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Ces informations n’ont pas encore été confirmées.

Rendez-vous a priori dans quelques semaines pour assister à la présentation en bonne et due forme du OnePlus Nord.