OnePlus Nord : des indices supplémentaires corroborent le nom du smartphone

De nouveaux indices viennent confirmer un peu plus que le nom du prochain smartphone abordable de OnePlus sera « OnePlus Nord ».

OnePlus Nord ? OnePlus Z ? OnePlus 8 Lite ? Le nom du prochain smartphone abordable de OnePlus n’est pas évident à deviner. De nouveaux éléments viennent cependant pointer toujours un plus vers la piste « OnePlus Nord ».

Pour rappel, dans le tumulte causé par les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, nous attendions une déclinaison plus modeste et moins chère de ces appareils. Est alors apparu le nom OnePlus 8 Lite. Assez rapidement, des bruits de couloir ont commencé à évoquer une autre appellation : OnePlus Z. Mais tout récemment, c’est la piste du OnePlus Nord qui devient la plus crédible.

Pour corroborer encore plus cette hypothèse, le leaker Max J. a publié une image sur Twitter qui ne laisse pas beaucoup de place au doute.

Dans la foulée, la marque elle-même a dévoilé par erreur une image assez explicite. Sur le compte Instagram onepluslitezthing spécialement créé pour l’occasion, l’entreprise a posté des photos dévoilant quelques coulisses de la préparation de l’événement. Sur l’un des clichés, on voit une carte qui semble s’adresser aux 100 premiers acheteurs de l’appareil.

Un indice flou

Dans le petit texte écrit dessus, au niveau de la première ligne du premier paragraphe, même si c’est très flou en zoomant, on peut distinguer les deux mots « OnePlus Nord ». L’image en question a été supprimée du compte Instagram pour être remplacée par une autre publication avec la même description, mais d’autres photos. Des internautes ont tout de même eu le temps de faire une capture d’écran pour immortaliser cet indice.

Dans tous les cas, ce téléphone a priori nommé OnePlus Nord va être dévoilé en juillet. Nous serons donc rapidement fixés sur cette information. La marque promet un smartphone plus abordable, mais offrant une expérience premium.