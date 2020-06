Sans nommer explicitement le OnePlus Z, le patron de OnePlus confirme qu'un smartphone plus abordable sera très bientôt commercialisé par la marque. L'Europe figurera d'ailleurs parmi les premiers marchés servis.

Le OnePlus Z est censé être un smartphone à l’alléchant rapport qualité/prix, plus abordable que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro beaucoup plus orienté vers le haut de gamme. Oui, mais voilà : pour le moment toutes les informations concernant ce nouvel appareil provenaient essentiellement de sources industrielles, de bruits de couloir et de fuites ici et là. Or, la marque vient de se fendre d’un billet de blog sur son forum pour annoncer l’arrivée du produit… sans toutefois le nommer explicitement.

Il s’agit cependant d’une confirmation de l’existence de ce smartphone. Si on ne peut toujours pas annoncer avec une certitude totale que l’appareil s’appellera bien « OnePlus Z », on peut désormais affirmer sans aucun doute qu’il arrive bientôt. Pete Lau, le cofondateur de l’entreprise, n’hésite donc pas à attiser l’impatience de la communauté de fans.

Aujourd’hui, je suis très heureux d’annoncer que nous apportons l’expérience premium et flagship que vous attendez de OnePlus à une nouvelle gamme de smartphones plus abordables. Je sais que c’est quelque chose que beaucoup d’entre vous attendent depuis longtemps.

L’Europe en pôle position

L’homme d’affaires ne donne pas beaucoup d’informations à ce sujet. Il écrit cependant que deux marchés auront droit à ce nouveau smartphone avant les autres : l’Europe et l’Inde. A priori, la France n’aura donc pas attendre patiemment le OnePlus Z en voyant le reste du monde en profiter allègrement. Pete Lau promet d’en révéler plus bientôt.

Un compte Instagram pour découvrir des indices

Dans le même temps, OnePlus France a diffusé un communiqué dans lequel la filiale explique qu’il s’agit ici « d’une extension de l’offre de la marque, qui aujourd’hui, plus grande et plus forte, peut multiplier son offre ». Ce n’est pas tout, le constructeur tease aussi la commercialisation de nouvelles familles d’appareils qu’elle n’a pas encore explorées.

« La marque va s’étendre à de nouveaux types de produits, en apportant l’approche Never Settle à un portefeuille de produits plus large. La marque a déjà commencé à le faire avec le OnePlus TV, qui est rapidement devenu l’un des téléviseurs intelligents les plus populaires en Inde, ainsi qu’avec les écouteurs Bullets Wireless et autres accessoires très appréciés par la communauté du monde entier. Lentement mais sûrement, la marque promet plus à venir et invite sa communauté à rester à l’écoute », lit-on ainsi.

Justement, pour rester à l’écoute, la marque invite à suivre un compte Instagram sur lequel des indices seront progressivement dévoilés. Pour rappel, l’hypothèse la plus solide pointe vers une sortie en juillet. Une théorie qui se confirme avec l’un des posts Instagram sur lequel on peut lire « ·−−− ··− ·−·· −·−− », soit July (juillet) en morse.