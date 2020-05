OnePlus confirme son envie de refaire des smartphones pas chers

Le cofondateur de OnePlus, Pete Lau, a expliqué que sa marque comptait bel et bien proposer des smartphones moins chers pour contrebalancer sa montée en gamme. On pense évidemment au OnePlus Z.

Au cours des dernières semaines, le nom du OnePlus Z — ex OnePlus 8 Lite — est souvent revenu dans l’actualité tech. Ce supposé futur smartphone devrait être proposé à un prix plus abordable que les récents OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro et marquerait ainsi une sorte de retour aux sources pour le constructeur chinois.

Or, justement, le cofondateur de OnePlus, Pete Lau, a quasi confirmé la sortie prochaine de ce OnePlus Z, sans expliciter le nom du produit. Dans une interview accordée à Fast Company, l’homme d’affaires explique en effet que son entreprise souhaite proposer à nouveau des smartphones plus abordables.

Ce que nous constatons, c’est qu’avec les produits actuels, il y a toujours une demande de la part d’une grande partie des consommateurs pour un prix plus adapté qui permette à plus de consommateurs d’avoir accès aux produits OnePlus. C’est une réflexion très importante, et c’est quelque chose que nous prenons très sérieusement en considération.

Un OnePlus Z pour rester serein

Pour rappel, à ses débuts, OnePlus s’est fait connaitre grâce à des smartphones aux rapports qualité/prix très intéressants. Progressivement, en embarquant des technologies toujours plus avancées, les produits de la marque ont vu leurs tarifs augmenter. Pour l’entreprise, il était surtout question de faire des téléphones au bon prix plutôt qu’à bas prix.

En 2020, la marque est clairement montée en gamme avec son OnePlus 8 et, surtout, son OnePlus 8 Pro qui flirte avec la barre des 1000 euros. Cela témoigne des grandes ambitions de la firme. Mais pour pouvoir aller tutoyer ainsi les sommets sereinement, l’entreprise doit aussi s’assurer de ne pas perdre en route des utilisateurs aux budgets plus modestes. Le OnePlus Z pressenti pour le mois de juillet s’inscrirait ainsi très bien dans cette stratégie.

Bâtir un écosystème OnePlus

« Stratégie » est justement un terme important à souligner dans cette interview de Pete Lau. Le cofondateur de OnePlus explique que la marque compte se concentrer encore plus intensément sur des produits de diverses catégories, au-delà du smartphone. La stratégie ici est de construire un écosystème.

« Nous avons en effet un passé et des racines d’une entreprise de matériel hardware, mais ce que nous voyons pour l’avenir, c’est que construire un écosystème est une tendance qui va de l’avant », raconte Pete Lau. OnePlus a d’ailleurs déjà commencé à préparer le terrain pour cette stratégie, notamment en présentant un téléviseur QLED en Inde.