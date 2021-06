OnePlus songerait à concurrencer les Apple AirTags avec ses propres balises

Il ne remportera pas la palme de l'originalité, mais après Tile, Samsung et Apple (entre autres), OnePlus voudrait lui aussi nous vendre des balises Bluetooth vouées à la localisation de nos objets perdus.

Nouvel engouement des grands noms de la Tech, les smart trackers, ces petites balises Bluetooth conçues pour localiser facilement des objets égarés (clés, sac, portefeuille, accessoires…) pourraient se faire une place dans le catalogue d’un constructeur supplémentaire : OnePlus. Proposés depuis des années par l’américain Tile, ces puces de suivi ont récemment vu leur popularité monter en flèche suite à l’apparition des SmartTag chez Samsung (en début d’année), puis des AirTags chez Apple (au printemps).

On apprenait il y a quelques jours que OnePlus serait également sur le coup pour lancer ses propres balises. C’est du moins ce que laisse entendre une marque déposée récemment pour des « OnePlusTag ».

Une information qu’il convient néanmoins de prendre avec des pincettes. Cette marque n’a d’ailleurs pas été déposée directement par OnePlus ou BBK Electronics (la société mère de OnePlus), mais par la Beijing Intangible Technology Co Ltd, que DroidMaze présente comme l’une des sociétés derrière le groupe chinois.

Une marque toute récente

Comme en témoigne les quelques lignes de registre dévoilées par le site, cette nouvelle marque semble avoir été déposée le 18 mai 2021, quelques semaines après deux autres marques déposées pour des produits « OnePlus TV » et « OnePlus Pay ». Notons que OnePlus a déjà lancé plusieurs OnePlus TV, comme les U1 et Y1 présentés l’année dernière, et que le service OnePlus Pay n’a rien d’une nouveauté lui non plus.

Cela dit, l’arrivée chez OnePlus de balises de tracking Bluetooth n’aurait rien de très surprenant. Depuis quelques années, le constructeur cherche clairement à se diversifier, y compris au travers d’accessoires. On pense par exemple à la OnePlus Watch — même si elle ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Reste que si OnePlus veut faire mouche avec des OnePlusTag, il a tout intérêt à ne pas traîner pour s’engouffrer sur ce marché. Un marché qui profite actuellement d’un sacré coup de projecteur… en grande partie grâce à Apple.