Opel électrifie son iconique coupé Manta pour le grand bonheur des nostalgiques

L’une des voitures les plus iconiques de la marque Opel a été remise au goût du jour à la sauce électrique : j’ai nommé la Manta, célèbre coupé à succès des années 1970 et 1980.

Les générations de l’époque se souviennent probablement encore de l’Opel Manta, l’un des coupés les plus populaires des décennies 1970 et 1980. Celui qui a bénéficié de deux déclinaisons — Manta A et Manta B — a fait ses adieux en 1988 pour laisser sa place à une certaine Opel Calibra, avant de revenir en 2021… en version électrique.

La tendance « restomod »

Le constructeur automobile veut visiblement jouer la carte de la nostalgie en ressuscitant son modèle iconique avec les technologies d’aujourd’hui. C’est ce que l’on appelle le « restomod », le fait de remettre au goût du jour un véhicule d’antan qui embarque cette fois-ci plusieurs éléments modernes d’une époque plus lointaine.

Pour cette Opel Manta GSe ElektroMOD de son nom complet, l’heure est bien évidemment à l’électrique, annonce le fabricant. Mais aussi au numérique, grâce à l’intégration d’un cockpit dédié. Celle qui a fait les belles heures de la marque veut surtout donner une « impulsion supplémentaire au phénomène croissant des ‘restomods’ », explique Opel.

Des lignes intemporelles

« La transformation en ElektroMOD montre également à quel point les lignes de 1970 sont intemporelles. Ce qui était sculptural et direct il y a un demi-siècle correspond toujours parfaitement à la philosophie de conception d’Opel d’aujourd’hui », poursuit la firme d’outre-Rhin.

Cette dernière ne communique cependant aucune caractéristique supplémentaire, mais ne manque pas de rappeler qu’Opel compte électrifier toutes ses voitures — hybrides rechargeables, 100 % électrique — à partir de 2024.