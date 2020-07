OPPO Find X2 Lite : il n’a de Lite que son nom

Sorti au même moment que les OPPO Find X2 Pro et OPPO Find X2 Neo, l'OPPO Find X2 Lite possède lui aussi de sérieux arguments qui le placent comme un smartphone de premier choix.

Alors que de nombreux smartphones estampillés « Lite » sont souvent des versions décevantes des modèles « Pro », OPPO est parvenu à placer la barre très haut avec son OPPO Find X2 Lite. Sorti en même temps que les versions OPPO Find X2 Pro et OPPO Find X2 Neo, ce modèle « allégé » profite tout de même d’une fiche technique particulièrement musclée.

Un Lite avec un écran OLED

Les modèles Lite de smartphones font souvent l’impasse sur les dalles OLED pour privilégier le LCD, moins coûteux. Ce n’est pas le cas du OPPO Find X2 Lite, qui dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces au format 20:9.

L’OLED offre de nombreux avantages, comme un contraste dit infini, une luminosité généralement plus élevée ou encore la possibilité de placer un capteur d’empreintes sous l’écran. C’est le cas sur l’OPPO Find X2 Lite. Les écrans OLED sont donc les plus plébiscités par les utilisateurs sur le marché des smartphones pour tous les avantages qu’ils proposent face au LCD : les contenus consommés profitent de noirs profonds tout en conservant une bonne lisibilité en plein soleil.

Déjà prêt pour la 5G

Malgré sa dénomination Lite, l’OPPO Find X2 Lite est équipé d’un processeur performant : le Snapdragon 765G. Celui-ci à l’avantage d’être taillé pour le gaming avec d’excellentes performances graphiques. Ainsi, l’OPPO Find X2 Lite est parfaitement fluide, même pour les jeux gourmands.

L’autre avantage du Snapdragon 765G se situe dans sa compatibilité avec le réseau 5G. En effet, le modem 5G intégré nativement promet une compatibilité avec les réseaux de demain. Il fonctionne ainsi avec la 5G NSA, SA mais aussi les fréquences sub-6 et les ondes mmWave.

Quadruple caméra polyvalente

Là encore, l’OPPO Find X2 Lite dispose d’une partie photo très complète pour sa gamme de prix. En effet, au dos se trouve une quadruple caméra qui mise sur la polyvalence. Elle se décompose comme suit :

capteur principal de 48 mégapixels ;

appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

capteur de 2 mégapixels dédié aux portraits monochromes ;

capteur de 2 mégapixels dédié aux portraits « style rétro ».

Dans les faits, la polyvalence offerte par ses caméras laisse le choix à l’utilisateur de prendre des clichés dans différents styles. Le capteur principal est capable de fournir des photos détaillées de jour comme de nuit, tandis que l’objectif ultra grand-angle est idéal pour agrandir le champ de ses photos. C’est ce même capteur qui permet de faire de la macrophotographie. Enfin, grâce à deux capteurs dédiés, l’OPPO Find X2 Lite est particulièrement doué pour les photos en mode portrait, avec un bon détourage du sujet et un flou d’arrière-plan naturel.

Un smartphone complet et accessible

L’OPPO Find X2 Lite n’a de Lite que le nom. Avec un écran OLED de qualité, un processeur puissant compatible 5G et une quadruple caméra polyvalente, il dispose de toutes les caractéristiques attendues sur un bon smartphone de 2020, et même plus.

Sorti à la fin du mois de mai, l’OPPO Find X2 Lite est disponible au prix public conseillé de 449 euros chez tous les commerçants partenaires.